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富邦悍將4：1統一獅

台鋼雄鷹2：1味全龍

▲李東洺今日雖控球不佳，但仍繳出6局失1分成績，加上打線力挺，富邦4：1獲勝，他也拿下本季第7勝，與味全龍梅賽鍶並列勝投王。（圖片提供/富邦悍將）

▲台鋼雄鷹黃子鵬7局好投但打線不相挺，沒有援護的他以7局0失分退場。（圖片提供/台鋼雄鷹）

中華職棒今（7）日三地開打，富邦悍將推派獲選五月MVP的李東洺先發掛帥，他今日雖控球不佳，但仍繳出6局失1分成績，加上打線力挺，富邦4：1獲勝，他也拿下本季第7勝，與味全龍梅賽鍶並列勝投王。反觀澄清湖一地，台鋼雄鷹黃子鵬7局好投但打線不相挺，沒有援護的他以7局0失分退場，但台鋼在9局下展開反攻，宋柏翰、曾子祐分別敲出追平安打及再見安打，成功以2：1取得逆轉勝。⚾️6/7中職戰果：統一獅、富邦悍將大巨蛋三連戰最終戰，由獅帝芬對上李東洺，李東洺目前擁有6勝，勝投僅次於味全龍洋將梅賽鍶，但以本土投手來論他仍領先陳冠偉、江承諺等人的3勝，穩坐勝投王。此役李東洺雖在首局就因保送、安打失掉1分，第6局在遭蘇智傑安打後連續投出2次保送形成滿壘危機，不過讓林子豪打出投手前滾地球，親自下丘策動雙殺，送給獅子軍「滿壘計」，沒有失分安全下莊。富邦打線也十分力挺隊友，首局就敲3安換回2分。第5局再度開啟攻勢再奪下2分，終場富邦4：1擊敗統一。台鋼雄鷹昨日遭「天空龍」大比分屠殺，此役派出本土王牌黃子鵬力抗味全龍洋投鋼龍，黃子鵬與鋼龍前7局都成功壓制對手，比賽呈現投手戰，第8局黃群接替黃子鵬登板被味全龍用2安打1保送換回1分。第9局味全在1分領先狀況下派出林凱威關門，他先被郭阜林敲安，接著宋柏翰打出追平安打，雖成功解決王博玄但仍遭曾子祐打出再見安打。台鋼上演9局驚奇逆轉，以2：1拿下逆轉勝。中信兄弟與樂天桃猿今日都派出年輕本土投手掛帥先發，樂天「輝能帝」曾家輝前三局讓黃衫軍都三上三下，兄弟伍立辰則雖被敲2安但也沒有失分，不過台中洲際球場在3局下下起大雨，比賽因雨暫停許久後確定無法繼續比賽，此役將保留比賽延至6/28續戰。