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曾出演民視《新兵日記》、《風水世家》、《好運來》，以及電影《血觀音》等作品的演員傅子純，剛結束印尼峇里島度假返台，就傳出身體不適，民視昨（7）日證實他因血癌離世，享年46歲。傅子純生前個性豪爽、待人真誠，在演藝圈人緣極佳，噩耗曝光後，包括蘇晏霈、曾子益、李國超等大批藝人好友全都悲痛哀悼，兵家綺更在第一時間就衝加護病房（ICU）送好友最後一程，突如其來的消息也震驚整個台灣演藝圈。民視表示，傅子純度假返台後身體狀況突然惡化，7日下午因急性血癌引發突發症狀，一度失去呼吸心跳，家屬發現後立刻將他送醫急救，急診室內醫護人員持續施作CPR與各項緊急救治措施，與死神搶命數小時，遺憾的是，仍無法挽回生命。家屬在接獲噩耗後悲痛萬分，目前也低調處理後續事宜。在離世前不久，他仍持續透過社群分享生活點滴，最新一篇貼文停留在5月20日，當時他帶著老婆入住高級飯店泡溫泉，還幽默寫下：「520帶老婆去泡溫泉🥰 #安太座 #懂生存的男人 #飯店 #對飯店的期待。」沒想到如今竟成為生前最後一篇貼文，讓許多劇迷鼻酸不已。大批觀眾在得知消息後，也紛紛湧入貼文留言區哀悼，「R.I.P」、「太突然了吧」、「真的不敢相信」、「一路好走」等留言瞬間洗版，不少人至今仍無法接受這項噩耗。傅子純出生於1980年，早年以模特兒身分出道，之後轉戰戲劇圈發展，憑藉高挑外型與穩健演技，逐漸成為台灣八點檔熟面孔。他曾參演《新兵日記》、《風水世家》、《多情城市》、《市井豪門》、《好運來》等作品，近年更成為民視八點檔的重要男主角之一，擅長詮釋歷經人生波折、情感層次濃厚的角色，累積不少忠實觀眾。巧合的是，傅子純過去曾在《多情城市》中飾演白血病復發患者，劇中與邱子芯有不少感情戲，甚至還拍攝婚紗橋段。當時邱子芯穿著婚紗現身，開心直喊：「真的好想結婚喔！」沒想到最後因為傅子純飾演的角色白血病復發，讓兩人感情無疾而終，如今對照現實人生，也讓不少觀眾格外不捨。與傅子純合作多年的蘇晏霈，在得知噩耗當下剛結束拍攝工作走出攝影棚，當場情緒崩潰，甚至哭到全身發軟、無法言語。她事後受訪時哽咽表示：「他真的是一個非常好的人。」坦言完全不知道對方健康狀況早已亮紅燈。兩人長年被視為「民視最佳螢幕情侶」，曾在《黃金歲月》、《市井豪門》等多部作品飾演夫妻與情侶，培養深厚默契，也深受觀眾喜愛。曾子益得知消息後，也在社群發文悼念：「子純哥謝謝你，能認識你很開心，在民視第一檔戲的時候你教我很多，你好好休息，阿彌陀佛。」陳家逵則回憶，傅子純在片場總是展現穩定與善良，讓身邊演員能安心投入角色，「這樣好的人，一定是去天堂了，一路好走RIP」。曾在《市井豪門》等作品與傅子純合作的徐千京，也透露自己人生第一檔八點檔，就是由傅子純一路帶著拍戲。她表示，傅子純總是在片場帶著笑容關心大家，即使只是小細節也會耐心提點，讓新人更快進入狀況，「彷彿昨天還在片場一起拍戲，今天卻收到這樣令人難以接受的消息」。兵家綺接獲消息後第一時間奔赴加護病房，她悲痛表示：「你跟我們開太大的玩笑了，為什麼不能再堅持一下呢？我到現在還是無法接受，現在除了痛，還是痛！」更強忍情緒向好友道別：「你安心的走吧，姊會陪你走最後一段路。」傅子純去年聖誕節期間才剛開心換新房，當時包括方馨、兵家綺、李國超等多位圈內好友，都曾齊聚參加入厝派對。李國超難過透露，兩人早在2006年合作華視《情人看招》時就已相識，當時的傅子純還只是剛入行的新人，一路看著他從青澀男孩成長為獨當一面的男主角，始終非常有禮貌，個性善良又豪爽，「你總是那麼有禮貌！笑得爽朗！酒量好！心地又善良！」字裡行間滿是不捨。