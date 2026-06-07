泰國驚傳「寵物猴」殺人事件！南部洛坤府一名6歲男童，不幸遭祖父飼養的寵物猴撕咬，獠牙刺穿肺部，送醫後不治身亡。
據泰媒khaosod報導，這起悲劇6日發生在洛坤府席春區貼帕拉次分區（Thepharat）一處民宅，家中飼養的寵物猴
突然對6歲男童內森（Nathan Ekkarat Srichan）發動猛烈攻擊，瘋狂撕咬其胸口，尖銳的獠牙刺穿男童肺部，腿部也被咬傷。
家屬見狀立刻將男童送往醫院搶救，但因傷勢過重，不治身亡。
當地警方在接獲報案後，前往男童家中進行調查，初步調查發現，傷人的寵物猴是男童祖父賈隆（Jaroon）飼養，他自猴子幼年時期就開始飼養，平時會將牠用繩子栓在房子旁邊的兩棵樹之間，但栓繩的長度夠讓猴子自由攀爬，活動範圍很大。
警方研判，6歲的內森當時沒有意識到猴子的潛在危險，玩耍時太過靠近猴子，才會被攻擊。當地警方正對這起令人痛心的事件展開進一步調查，尚未起訴任何人。
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突然對6歲男童內森（Nathan Ekkarat Srichan）發動猛烈攻擊，瘋狂撕咬其胸口，尖銳的獠牙刺穿男童肺部，腿部也被咬傷。
家屬見狀立刻將男童送往醫院搶救，但因傷勢過重，不治身亡。
當地警方在接獲報案後，前往男童家中進行調查，初步調查發現，傷人的寵物猴是男童祖父賈隆（Jaroon）飼養，他自猴子幼年時期就開始飼養，平時會將牠用繩子栓在房子旁邊的兩棵樹之間，但栓繩的長度夠讓猴子自由攀爬，活動範圍很大。
警方研判，6歲的內森當時沒有意識到猴子的潛在危險，玩耍時太過靠近猴子，才會被攻擊。當地警方正對這起令人痛心的事件展開進一步調查，尚未起訴任何人。