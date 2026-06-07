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曾以《新兵日記》「楊海生」一角走紅的本土劇男星傅子純，今日因急性血癌離世，享年46歲。更令人鼻酸的是，他近年才經歷母親離世的打擊，如今突然撒手人寰，讓親友與粉絲難以接受，曾一起合作八點檔作品的女星賴慧如得知噩耗後，更是原地崩潰直呼：「完全無法接受。」傅子純近期才去峇里島渡假返台，520還跟老婆一同泡溫泉放閃，4天前也才參與節目宣傳活動，外表看不出任何異狀，想不到今日卻突然傳出離世消息，鳳凰藝能總經理趙善意透露，傅子純在母親兩年前離世後就消瘦不少，但身邊的人完全不知道他罹患重病，沒想到病情來得又急又猛，最終不敵急性血癌病逝。噩耗傳出後，不少合作過的演員紛紛哀悼，曾與傅子純在八點檔中飾演情侶的賴慧如情緒潰堤表示，自己看到新聞當下就忍不住爆哭：「到現在還沒辦法接受。」賴慧如回憶剛踏入八點檔時，第一個「男朋友」角色就是傅子純，對方總是主動分享經驗、照顧後輩，是她演藝路上的重要前輩與夥伴，得知消息後，她也第一時間聯繫傅子純的妻子，希望能盡一份心力協助後事。