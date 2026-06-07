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▲台灣海域又被盯上了！中國最大萬噸級巡邏船現身東部外海（圖／截自福建海事微信公眾號）

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判後，中國隨即以強硬姿態回應——交通運輸部派遣包括萬噸級「海巡09」在內的4艘公務船編隊，以「海上交通專項執法行動」為名，向台灣東部外海逼近。台灣海巡署今日確認已全程掌握動態，並部署5艘巡防艦嚴密監控。事件起因於日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕日前宣布，正式啟動專屬經濟海域劃界談判。北京對此強烈反彈，中共黨媒《人民日報》刊出署名「鐘聲」的評論，直指日菲兩國正在煽動冷戰式陣營對抗，是「威脅亞太和平與穩定的麻煩製造者」，並警告菲律賓不要把自己「綁上他國戰車」，暗示此舉可能使自身陷入危險處境。官媒《新華社》則引述官方說法，稱此次派遣船隊是因應日菲海域談判的「必要執法行動」。根據海巡署最新說明，此次中國編隊由4艘公務船組成，包括中國最大的萬噸級海事巡邏船「海巡09」、7,500噸級「海巡08」、5,000噸級救助船「海巡06」，以及打撈船「東海救113」，4艘船自廈門港出港後，航向台灣西南海域，全程沿著台灣限制水域線外行駛，未進入我國限制水域。值得關注的是，追蹤中國公務船動態的專業平台指出，這可能是中國海警與海事系統首度在台灣東部外海同步執行聯合巡邏任務，性質與以往不同。對此，海巡署態度強硬，明確指出中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，所謂「海上交通專項執法行動」違反國際法。海巡署已調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艘巡防艦超前部署，並前推100噸級巡防艇至24浬線上協助監控，運用聯合情監偵手段全程掌握中國船舶動態。