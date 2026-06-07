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暢銷作家黃山料遭YouTuber多米多羅拍片諷刺「黃山料的書根本史上最難看！」直言自己一口氣讀完了黃山料6本作品，卻感覺只讀了兩本，認為黃山料的作品內容相當空泛，掀起網友討論，陷入輿論風暴的黃山料今（7）日發文回應，表示自己的初衷是希望讓所有不看書的人都能夠開始閱讀，未來會持續推進作品內容。多米多羅日前發布「黃山料的書根本史上最難看！？公審台灣最暢銷作家的大騙局！！」影片，他在影片中直言，黃山料的作品給他的感覺是「很水」，雖然讀完6本書，但實際閱讀體驗卻像只看了2本，並質疑書中大量留白、空白頁與頻繁使用省略號、短句換行等手法，讓整體文字量明顯低於一般小說。多米多羅進一步指出黃山料人物塑造與場景描寫功力較為薄弱，形容黃山料的作品是一座「很淺的池塘」，讀者看到的其實更多是自己的投射，因此總結對方是「不合格的作家，滿分的大眾心理挑撥師。」面對外界排山倒海的討論，黃山料先是在社群平台引用自己書中的文字回應：「很多時候，不是你不夠好，而是你所處的環境，本來就不夠健康。」並在今日正式發聲表示，自己已收到各界對作品的不同意見，也理解每位讀者對閱讀體驗都有不同期待。黃山料坦言，今年已是自己全職寫作的第五年，創作以來始終有一個目標，就是希望讓「原本不閱讀的人願意走進書店、翻開一本書。」他表示自己仍有許多需要學習與進步的地方，未來會持續精進創作，並感謝所有讀者長期以來的支持。