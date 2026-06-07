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P.LEAGUE+ 2025-26賽季冠軍戰第二戰，桃園璞園領航猿今（7）日主場迎戰臺北富邦勇士，上半場伯朗（Alec Brown）24分10籃板3阻攻帶隊緊咬比數，下半場關達祐替補席跳出14分4抄截助隊反超對手，終場前盧峻翔關鍵兩分球命中澆熄對手逆轉氣勢，率隊以98：94擊敗富邦勇士。首節跳球後第一波進攻，璞園領航猿即靠盧峻翔底角三分破網首開紀錄，隨後伯朗接管比賽，籃下外線無所不在，首節個人獨攬14分6籃板，三分球2投俱中，白曜誠單節5助攻穿針引線，首節結束以34：30領先富邦勇士。次節伯朗再度跳出，先砍三分再加快攻進算加罰連下6分，單節斬獲10分，和丁恩迪（Amdy Moustapha Dieng）及葛拉漢（Treveon Graham）三人包辦第二節全隊得分。半場結束，璞園領航猿以5分落後對手，伯朗表現全能繳出24分10籃板3阻攻。下半場開賽後璞園領航猿一度落後達兩位數，替補上陣的關達祐發揮奮戰精神，多次積極突破拚搶，個人單節5分2抄截帶動球隊追分氣勢，最後一波進攻白曜誠快攻造成對手犯規，兩罰俱中幫助璞園領航猿反超前2分。第四節前段璞園領航猿本土射手群下起三分雨，關達祐、白曜誠、盧峻翔接力命中3記三分球，隨後關達祐持續展現侵略性跑動拚搶，連續2次抄截和上籃得手，將領先一舉拉開至12分，對手雖在讀秒階段追至2分差距，但年度MVP盧峻翔展現強心臟，以後撤步長兩分定江山，終場璞園領航猿以98：94擊敗富邦勇士。此役璞園領航猿10人登場9人有得分紀錄，伯朗獲全隊最高29分12籃板6阻攻，關鍵時刻跳出的盧峻翔17分2助攻2抄截。替補上場全場正負值最高的關達祐斬獲16分3籃板4抄截。總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）認為這是一場很棒的勝利，球隊釋放壓力在開局進攻得很好，但上半場對方投進許多高難度進球，幾乎都是運動戰得分，甚至賽末也有不少高難度外線。不過整場我們有控制好情緒，尤其下半場該攻擊的點和空間都有掌握，很高興這場球隊狀況反彈，即便面對賽末對手的追擊，球隊還是將比賽拿下。對於達祐今天的表現，卡總表示：「我們毫不意外他有如此表現，最棒的是他從防守建立強度帶動進攻，他值得這樣的時刻。而今天是達祐，也許下場就是其他隊員，當伯朗等人吸引注意，我們總是有不同球員跳出來，這對球隊是非常好的事情。」投進關鍵一擊的盧峻翔表示，整場比賽自己有很多地方需要調整，隊友很相信我，讓我找到那次機會，很開心能投進。對於比賽逆轉，他表示：「要歸功達祐，他打得非常拚命，他是非常努力的球員，有如此表現一點都不意外。」對於連兩場上半場低迷，下半場才找回狀態，盧峻翔認為雖然還有許多需改進之處，但他和隊友依然彼此信任，他就是努力展現自己並調整手感。下半場帶動球隊逆轉的關鍵人物關達祐指出，上半場球隊防守上有些溝通疏失造成比分落後。下半場就是做好防守，打出球隊以防守為主的轉換進攻風格，逼使對手猶豫和失誤後得以逆轉。今年獲選年度防守第一隊陣容，他表示：「來到聯盟第六年，感謝聯盟給予如此肯定，我會繼續努力，以防守展現自己風格，並希望未來能持續拿到這個獎項。」