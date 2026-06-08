我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊在2026年NBA總決賽中展現驚人宰制力，目前以2比0領先馬刺隊，距離隊史53年來的首座冠軍金盃僅剩兩勝之遙。然而，正當全紐約沉浸在奪冠狂熱中，球隊的核心陣容卻傳出未來規劃的不確定性。據《The Athletic》知名記者阿米克（Sam Amick）報導，尼克隊目前對於是否與當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）達成一份最高可達2.72億美元的長期續約仍持保留態度，雖然目前對話趨於正面，但雙方未來還需要進行嚴肅討論，以確定其去留。唐斯自2024-25賽季透過重磅交易加盟尼克以來，已成為球隊不可或缺的基石。阿米克指出，即便尼克隊最終成功捧起總冠軍金盃，球團與唐斯之間仍需就「長期留隊」展開嚴肅對話。唐斯目前的合約中僅剩下一個保障賽季，並附帶2027-28賽季價值6100萬美元的球員選項。他有資格與球隊簽下一份總額高達2.72億美元的四年超級頂薪續約。然而，受限於NBA新勞資協議（CBA）下沉重的「第二層硬上限」（Second Apron）薪資壓力，尼克球團必須審慎評估薪資空間，以免嚴重影響球隊未來的陣容深度。尼克隊本季薪資高達2.11億美元，在全聯盟高居第2，僅次於2.17億美元的克里夫蘭騎士，並且他們下一季就算放掉所有合約到期球員，總薪資也高達2.02億美元。儘管合約前景未明，但唐斯在今年季後賽的表現堪稱生涯巔峰。數據顯示，他以場均17.3分、10.8籃板的優異表現，搭配57%的整體命中率及48%的三分球命中率，成為尼克隊創下季後賽13連勝的關鍵。在總決賽前兩戰中，唐斯在禁區的對位表現甚至力壓馬刺超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama），證明了自己在頂級賽場上的價值。阿米克分析，尼克球團雖有薪資財務考量，但唐斯對球隊的貢獻無庸置疑。相較於過往，這次談判的語氣應會更加正面，畢竟唐斯已證明自己是球隊奪冠的關鍵拼圖。目前輿論普遍認為，唐斯與布朗森（Jalen Brunson）應被視為尼克維持長期爭冠實力的雙核心。年僅29歲且具備優異耐戰力的唐斯，未來幾年仍處於體能巔峰期。若尼克能順利贏下這座冠軍，球團勢必將面臨極大壓力，去設法滿足所有條件以留住這位內線重砲。隨著總決賽第三戰即將在麥迪遜廣場花園開打，尼克隊的當務之急顯然是將這座冠軍獎盃帶回紐約。至於唐斯是否會成為這支冠軍隊伍中下一位簽下長期續約的球星，這場充滿懸念的合約談判，勢必將在休賽季成為紐約體壇最受矚目的焦點。