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▲王文祥董事長強調，這筆激勵獎金不僅是對球場表現的肯定，更是為了感謝大家這一路走來真的不容易。（圖／新北國王提供）

▲王文祥董事長感性表示：「比賽本來就有贏有輸，我希望大家不要灰心。當下的難過與遺憾都是我們前進的養分，但到了明天，又會是嶄新的一天。」（圖／新北國王提供）

2025-26賽季於昨日正式落下帷幕，新北國王雖然沒能將下剋上的驚奇劇本寫到最後、抱回第三座總冠軍獎盃，但昨日賽後，一直堅守在場邊的球團大家長王文祥董事長，第一時間走進休息室勉勵全體成員。為感謝並肯定全體教練團與球員在整個賽季的付出，王文祥董事長當場宣布，除了原定合約內的獎金外，再額外加碼頒發新台幣2000萬元做為激勵獎金。王文祥董事長強調，這筆激勵獎金不僅是對球場表現的肯定，更是為了感謝大家這一路走來真的不容易。球團希望藉此建立更具向心力的球隊，讓每一位為國王效力的成員都能深刻感受到家一般的歸屬感。國王本賽季歷經重重考驗，無論是面對密集的賽程壓力，還是接連不斷的傷兵困擾，全隊始終保持高昂的鬥志與精神。王董在休息室內真情流露，用正面能量為球員卸下沉重的賽季壓力。王文祥董事長感性表示：「比賽本來就有贏有輸，我希望大家不要灰心。當下的難過與遺憾都是我們前進的養分，但到了明天，又會是嶄新的一天。我們要永遠抬頭挺胸，去面對未來的每一項挑戰。看著大家拼盡全力的樣子，我一直為這支球隊的每一個人感到驕傲。」王文祥也希望球隊成員可以度過一個好夏天，多花時間陪陪家人，不要對於失利太過失望，「我是面臨過死亡的人，我一樣挺過來了，什麼比死亡更可怕？沒有。我還是站在這邊，20年了我還是站在大家面前，請大家挺起胸膛，在難過之後迎接明天的美好。今天傷心，明天一樣有喜樂。」