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隨著NBA休賽季將至，金州勇士隊積極招募「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的消息甚囂塵上。據悉，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）計畫在未來幾週內親自與詹姆斯會面，試圖促成這段聯盟史上最受矚目的雙巨頭聯手。然而，前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）對此並不買帳，直言即便詹皇加盟，勇士也難以成為爭冠強權。帕森斯在FanDuel TV的節目《Run It Back》中分析了詹姆斯若披上勇士戰袍的影響。他承認，柯瑞、詹姆斯與格林（Draymond Green）聯手的畫面絕對是籃球史上「最不可思議的故事」，對勇士隊的品牌行銷與總教練柯爾（Steve Kerr）而言也是重大利多。但談到爭冠實力，帕森斯的態度相當保留：「我不認為這能讓勇士隊成為爭冠熱門，一點機會都沒有。」他強調，目前的西區競爭環境已與過往大不相同。帕森斯的論點核心在於西區當前的「軍備競賽」。他指出，聖安東尼奧馬刺隊已打進總決賽，奧克拉荷馬雷霆隊擁有極具天賦的年輕核心，此外還有丹佛金塊、休士頓火箭、洛杉磯湖人以及明尼蘇達灰狼等勁旅。在這些球隊面前，由41歲的詹姆斯與38歲的柯瑞領軍的勇士隊，很難在競爭激烈的西區脫穎而出。儘管詹姆斯本賽季仍維持場均20.9分7.2助攻與6.1籃板的優異數據，且投籃命中率突破51%，證明自己仍是頂級的進攻武器，但「年齡」與「陣容深度」始終是勇士隊無法忽視的硬傷。儘管外界質疑聲浪不斷，勇士管理層顯然有不同的盤算。這不是為了建構未來五年的王朝，而是為了在柯瑞職業生涯尾聲，盡最大努力爭取「最後一次奪冠機會」。除了詹姆斯之外，勇士若能迎回傷癒復出的巴特勒（Jimmy Butler），搭配柯瑞、詹姆斯與格林，球隊將擁有四名具備冠軍經驗的核心球員。這場招募計畫無疑是一場高風險的豪賭。帕森斯代表了聯盟中許多人的心聲：詹姆斯的加盟將帶來巨大的話題性，但要將話題轉化為冠軍獎盃，實務上困難重重。不過，勇士隊顯然決定賭上一把，畢竟在柯瑞與詹姆斯的職業生涯末期，這可能是他們兩人追求共同目標的最後機會。即便西區競爭再激烈，勇士仍願放手一搏，挑戰這項極高難度的奪冠任務。