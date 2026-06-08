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▲宋慧喬在韓劇《順風婦產科》遇全球股市崩盤，直接崩潰狂喊：「完蛋了」。（圖／翻攝自IG@followwindlover）

台股即將在今（8）日開盤，股民們都帶著既期待又怕受傷害的心情等待結果。不料竟有人翻出韓國女星宋慧喬，過往在經典韓劇《順風婦產科》的片段，只見她在看到全球股市崩盤後直接崩潰，狂問男友怎麼辦，還直呼：「我們完蛋了。」這段也被網友做成迷因，笑說：「我週一的狀態。」宋慧喬曾出演1998年播出的經典韓劇《順風婦產科》，飾演吳慧喬，展現自然的搞笑演技。其中一段她與劇中男友金雷恩（金來沅 飾），在看股市結果時，新聞竟直接報導：「今天的股票市場還是全面下跌的狀況，這也是今年有史以來最大跌幅。」讓宋慧喬崩潰直呼：「怎麼辦…我們完蛋了…完蛋了啦，天啊」一旁的雷恩直接無力倒在沙發上，讓宋慧喬無奈喊：「連你都這樣那我怎麼辦？糟糕了啦，怎麼辦？」這段超真實片段，也被網友做成迷因，笑翻直呼：「這搞不好就是我週一的狀態」、「大夥們一起下墜吧，不想面對。」由於劇中宋慧喬最終和金來沅分手，也有人開玩笑說這就是導火線，「原來是因為這樣分手。」意外讓該片段再度翻紅。《順風婦產科》是在1998年3月2日開播後，到2000年12月1日才正式結局的長篇情境喜劇。劇情以婦產科生活為背景，搞笑又自然的劇情，培養出許多演員，宋慧喬、李泰蘭、金來沅、許英蘭、金素妍、權五中、李泰利、鄭仁仙、金成鈴、朴俊炯、鄭雄仁等現在的知名大咖藝人，都曾出演過該劇。