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▲傅子純（右）和王瞳（左）過去經常在片場打鬧，私下也是好友。（圖／王瞳臉書）

8點檔男星傅子純昨（7）日因急性血癌病逝，享年46歲。消息曝光後震驚演藝圈，好友王瞳也回應，自己知情後相當錯愕，坦言兩人關係很好，是「結拜姐妹」，她都叫傅子純「姐姐」。王瞳昨日深夜也在臉書貼出兩人的合照哀悼，她心碎地說：「你跟艾成可以一起喝一杯酒了⋯新兵室友團聚了。」傅子純過去曾多次和王瞳搭檔演8點檔，加上當初拍《新兵日記》時，傅子純還跟王瞳的老公艾成是室友，因此3人關係都很不錯，以前經常一起吃宵夜聊天。據《民視》報導，王瞳昨日受訪時分享，某次聚餐當下，她和傅子純玩心大起，還當場進行「好姐妹」結拜儀式；她說兩人沒有滴血，只是敬酒，她當妹妹，稱傅子純是姐姐，這段趣事讓她難以忘懷。而艾成已在2022年墜樓身亡，傅子純如今也因血癌病逝，王瞳內心悲痛不已。昨日深夜她也在臉書發文，貼出多張與傅子純的合照，難過地說：「王瞳也在訪問中提到，當她得知傅子純住院時，正登上麗星郵輪要準備晚間的演出，沒辦法及時到醫院了解狀況，但她有打電話給傅子純的老婆，不過對方沒接，王瞳後來才知道情況，感嘆：「她是真的無法接電話」。王瞳也直言，自己作為伴侶驟逝的過來人，能懂傅子純老婆的感受，現在只希望身邊的人能將他老婆照顧好，幫助她撐下去。