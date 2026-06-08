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晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台後轉往韓國，韓媒報導指出，輝達與韓國SK集團預計將於週一（8日）宣布一項重大的合作計畫，引發市場高度關注。黃仁勳在首爾受訪時表示，受人工智慧（AI）需求持續爆發影響，全球記憶體供應吃緊的情況短期內難以緩解，相關缺貨問題恐將持續「好幾年」。根據CNBC報導，韓國記憶體大廠SK海力士發言人透露，SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）與黃仁勳將於8日上午共同向媒體說明雙方合作計畫，證實先前韓國《紐西斯通訊社》相關報導。黃仁勳7日在首爾接受媒體訪問時也證實，輝達與SK方面確實可能在8日共同發布重要消息，但並未進一步透露合作細節。他表示，輝達目前正積極拓展多項業務領域，涵蓋AI超級電腦、中央處理器（CPU）、新世代個人電腦以及機器人等產業，「我們正在規劃許多事情，也許明天就會有一些宣布」。在AI熱潮帶動下，全球對高效能記憶體需求持續攀升。黃仁勳指出，目前從晶圓、封裝到矽光子（Silicon Photonics）等整體供應鏈都面臨供不應求的局面。他強調：「整個產業供應鏈幾乎所有環節都處於短缺狀態，因為需求實在太高。這種情況將持續數年時間。」市場普遍認為，輝達與SK海力士的合作可能聚焦於高頻寬記憶體（HBM）及AI基礎設施領域。作為全球AI晶片龍頭，輝達近年對HBM需求快速增加，而SK海力士則是目前全球最主要的HBM供應商之一，雙方深化合作被視為進一步鞏固AI產業供應鏈的重要布局。黃仁勳此次訪韓期間，也與崔泰源、SK海力士執行長郭魯正及多位SK集團高層共進晚餐。據悉，雙方選擇在首爾一家知名炸雞店聚餐，以韓國代表性的「雞啤」（Chimaek）形式交流，顯示兩家公司高層互動密切。有分析指出，隨著全球AI投資持續升溫，記憶體與先進封裝產能已成為影響產業發展的關鍵瓶頸。若輝達與SK進一步深化合作，將有助於提升AI晶片供應穩定性，同時也可能為全球半導體產業鏈帶來新的競爭格局。