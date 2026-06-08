暑假即將到來，不少民眾已經在規劃要趁著假期旅遊，但要出國的民眾可能荷包要大失血了！受到中東局勢惡化導致航空燃油價格持續攀升影響，日本兩大航空公司全日空（ANA）與日本航空（JAL）已決定大幅調漲國際線燃油附加費，預計適用於7月至8月開票的機票。目前5月至6月開票的北美與歐洲航線，單程燃油附加費已高達5萬6000日圓，預計本次調漲之後，漲幅可能刷新歷史紀錄。
根據共同社報導，ANA與JAL決定，將大幅調漲今年7月至8月開票的「國際線燃油附加費」。目前5月至6月開票的北美及歐洲航線，燃油附加費已達單程5萬6000日圓，但兩家航空公司計畫進一步調高，未來單程附加費可能攀升至6萬多日圓，創下實施燃油附加費制度以來最高水準。
中東局勢惡化燃料飆漲 衝擊暑期旅遊旺季
此次調漲主因是近期中東緊張局勢持續升溫，帶動全球能源價格上漲，航空燃油成本隨之增加。由於新費率將適用於暑假旅遊旺季，市場憂心恐進一步推高出國旅遊成本，影響民眾旅遊意願及航空客運需求。
報導指出，ANA與JAL目前正與日本國土交通省等相關單位協調最終調整幅度，預料近期內將正式公布新標準。
除了北美與歐洲長程航線外，亞洲等其他國際航線的燃油附加費也將同步上調。
事實上，兩家公司過去的最高紀錄出現在2022年10月至11月期間，當時ANA北美及歐洲線燃油附加費為單程5萬8000日圓，JAL則為5萬7200日圓。若此次調漲方案拍板，將正式改寫歷來最高紀錄。
4、5月航空煤油均價破預期 觸動調漲機制
燃油附加費是航空公司因應燃料成本波動，額外向旅客收取的費用。ANA與JAL目前採用航空燃油主要成分煤油的兩個月平均價格作為計算基準，並每兩個月調整一次附加費金額。
據悉，適用於7月至8月開票機票的計算期間為今年4月至5月，而這段期間的煤油均價已明顯高於航空公司原先預估水準，成為此次大幅調漲的重要原因。
分析指出，在國際油價持續受到中東局勢牽動之下，未來航空票價仍面臨進一步上漲壓力，尤其日本民眾熱門的歐美長程航線，旅遊成本恐持續增加。
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中東局勢惡化燃料飆漲 衝擊暑期旅遊旺季
此次調漲主因是近期中東緊張局勢持續升溫，帶動全球能源價格上漲，航空燃油成本隨之增加。由於新費率將適用於暑假旅遊旺季，市場憂心恐進一步推高出國旅遊成本，影響民眾旅遊意願及航空客運需求。
報導指出，ANA與JAL目前正與日本國土交通省等相關單位協調最終調整幅度，預料近期內將正式公布新標準。
除了北美與歐洲長程航線外，亞洲等其他國際航線的燃油附加費也將同步上調。
事實上，兩家公司過去的最高紀錄出現在2022年10月至11月期間，當時ANA北美及歐洲線燃油附加費為單程5萬8000日圓，JAL則為5萬7200日圓。若此次調漲方案拍板，將正式改寫歷來最高紀錄。
4、5月航空煤油均價破預期 觸動調漲機制
燃油附加費是航空公司因應燃料成本波動，額外向旅客收取的費用。ANA與JAL目前採用航空燃油主要成分煤油的兩個月平均價格作為計算基準，並每兩個月調整一次附加費金額。
據悉，適用於7月至8月開票機票的計算期間為今年4月至5月，而這段期間的煤油均價已明顯高於航空公司原先預估水準，成為此次大幅調漲的重要原因。
分析指出，在國際油價持續受到中東局勢牽動之下，未來航空票價仍面臨進一步上漲壓力，尤其日本民眾熱門的歐美長程航線，旅遊成本恐持續增加。