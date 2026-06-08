梅雨鋒面即將報到，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今（8）日在鋒面與西南風雙重影響下，各地降雨機率全面提高，中南部將出現持續性降雨，北部、宜蘭及花蓮也有間歇性降雨發生。尤其中央氣象署預測西南風將升級為西南氣流，明、後日天氣影響的程度與強度將「直接躍升一個檔次」，降雨將更加嚴重且顯著。中央氣象署預估，周二、周三鋒面滯留台灣上空，加上西南氣流持續輸送水氣，將成為本周雨勢高峰期，部分山區不排除出現豪雨以上等級降雨。
梅雨鋒面在門口！今起連續多日豪雨 林得恩示警：中南部降雨又猛又久
林得恩發文示警：「梅雨鋒面，就在門口！」他表示昨日受到低壓帶影響，中部以北及宜蘭地區午後對流發展旺盛，雷雨頻繁，部分地區降雨強度已達大雨至豪雨等級，整體大氣環境相當不穩定。
林得恩指出，今日隨著梅雨鋒面逐漸接近，加上西南風持續增強，天氣狀況將比昨天更加不穩定。不僅各地出現陣雨或雷雨的機率提高，降雨範圍也將進一步擴大，降雨強度更是同步增強。
其中，中南部地區降雨最為廣泛且持續時間較長；北部、宜蘭及花蓮則不定時出現間歇性降雨。隨著午後熱力作用加強，對流系統發展將更為旺盛，短時間強降雨發生機率大增，降雨持續時間也可能拉長，尤其位於鋒面暖區的地區，越晚降雨越顯著。
林得恩特別提醒，中央氣象署已將原先預測的西南風，在9日及10日上修為西南氣流，代表未來兩天輸送到台灣附近的水氣「直接躍升一個檔次」，對天氣的影響程度與強度，將會更加嚴重且顯著。
周二、周三雨勢最大！氣象署：嘉義以南山區慎防豪雨
中央氣象署指出，今日受到梅雨滯留鋒面接近及西南風增強影響，全台降雨機率偏高。中南部地區雨勢較持續，北部及宜蘭也有不定時降雨情形。午後各地容易出現局部雷陣雨，其中中南部、北部午後以及宜花山區有局部大雨發生機率，南部及桃園以北地區甚至可能出現短延時豪雨。
周二及周三滯留鋒面正式抵達台灣上空，同時西南風增強為西南氣流，整體環境水氣充沛，全台各地幾乎整天都有降雨機會。其中降雨最集中的區域落在嘉義以南山區，不排除出現豪雨等級以上降雨；中南部平地、北台灣以及其他山區同樣有局部豪雨發生的可能，需提高警覺。
氣象署表示，周四滯留鋒面將短暫南移，中南部降雨強度有機會由豪雨等級減弱至大雨，但北台灣及東半部地區仍持續有局部短暫陣雨及雷雨發生。周五至下周末期間，滯留鋒面將重新回到台灣附近，並配合西南風持續輸送水氣。
雖然降雨規模可能不如周二、周三劇烈，但西半部及東半部山區普遍仍會維持整天有雨的型態，並有局部大雨甚至豪雨發生機率。
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林得恩發文示警：「梅雨鋒面，就在門口！」他表示昨日受到低壓帶影響，中部以北及宜蘭地區午後對流發展旺盛，雷雨頻繁，部分地區降雨強度已達大雨至豪雨等級，整體大氣環境相當不穩定。
林得恩指出，今日隨著梅雨鋒面逐漸接近，加上西南風持續增強，天氣狀況將比昨天更加不穩定。不僅各地出現陣雨或雷雨的機率提高，降雨範圍也將進一步擴大，降雨強度更是同步增強。
林得恩特別提醒，中央氣象署已將原先預測的西南風，在9日及10日上修為西南氣流，代表未來兩天輸送到台灣附近的水氣「直接躍升一個檔次」，對天氣的影響程度與強度，將會更加嚴重且顯著。
周二、周三雨勢最大！氣象署：嘉義以南山區慎防豪雨
中央氣象署指出，今日受到梅雨滯留鋒面接近及西南風增強影響，全台降雨機率偏高。中南部地區雨勢較持續，北部及宜蘭也有不定時降雨情形。午後各地容易出現局部雷陣雨，其中中南部、北部午後以及宜花山區有局部大雨發生機率，南部及桃園以北地區甚至可能出現短延時豪雨。
氣象署表示，周四滯留鋒面將短暫南移，中南部降雨強度有機會由豪雨等級減弱至大雨，但北台灣及東半部地區仍持續有局部短暫陣雨及雷雨發生。周五至下周末期間，滯留鋒面將重新回到台灣附近，並配合西南風持續輸送水氣。
雖然降雨規模可能不如周二、周三劇烈，但西半部及東半部山區普遍仍會維持整天有雨的型態，並有局部大雨甚至豪雨發生機率。