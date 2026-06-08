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男星傅子純昨（7）日因急性血癌在淡水馬偕醫院病逝，享年46歲。經紀公司證實噩耗時，許多粉絲與藝人朋友都直呼不敢相信，明明他前陣子看起來人還好好的。對此，胸腔科名醫蘇一峰在臉書發文，表示急性血癌症狀包含發燒、勞累、頭暈、喘氣，可能他身上都出現過，醫師因此感慨地說：「唉，（傅子純）是不是太會忍耐了？」才會前面都沒發現自己生病。蘇一峰昨晚在臉書發文，分析傅子純生病驟逝的過程：「一般急性血癌（白血病）抽血常發現超高量白血球，高到5萬到10萬以上。傅子純在急診發現是急性血癌，很有可能就是抽血看到大量不正常的白血球而馬上診斷的。」他直言急性血癌的症狀包含發燒、勞累、頭暈、喘氣，傅子純可能都經歷過，但卻沒及時察覺病情就醫，這才釀成憾事，蘇一峰因此感慨：「唉，是不是太會忍耐了」。而傅子純的經紀公司鳳凰藝能昨日也回應，傅子純生前並不知道自己罹癌，證實他確實是突然病倒才發現罹癌一事。據悉，傅子純病倒前才剛去峇里島放鬆度假，結果返台後身體狀況日漸不佳，昨日下午甚至突然失去呼吸心跳，才被家屬送進急診搶救，可惜最後仍回天乏術。目前傅子純的家屬正低調處理後事中，葬禮細節還未公開，粉絲則希望能有公開告別式，親自去現場送他最後一程。