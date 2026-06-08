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最強梅雨+西南氣流聯手要來了！今起全台開始變天降雨

北部、東部以中午到傍晚為主，需注意大雷雨；中部、南部、澎金馬全天容易下雨，伴隨大雨及陣風。

各國數值模式對於未來一周「雨很多」的看法相當一致

▲今天下午梅雨鋒面+西南氣流抵達台灣，北部、東部以中午到傍晚為主，需注意大雷雨；中部、南部、澎金馬全天容易下雨，伴隨大雨及陣風。（圖/台灣颱風論壇臉書）

今年最猛梅雨周開啟！降雨時程一覽：超大雨勢落周二、周三

周二（6/9）、周三（6/10）：梅雨鋒面滯留台灣上空，西南氣流同時影響，容易激發強烈雷雨帶；各地容易下大雨，如果雷雨帶發展特別旺盛，需嚴防致災性的劇烈降雨。

▲本周降雨時程一圖看懂！周二、周三雨勢最猛烈，全台灣豪大雨等級，中央氣象署也提醒民眾要特別留意天氣變化。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

目前初步預估可能要到17日以後，當太平洋高壓開始西伸增強，才有機會進入盛夏。