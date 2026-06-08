今年最猛的梅雨周正式來了！氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，在西南季風進場打底之後，睽違許久，結構最完整的梅雨鋒面即將在今（8）日下午開始南下台灣，並且在台灣附近擺盪長達一週以上的時間，配合持續輸送水氣的西南氣流，將會迎來今年梅雨季最明顯、持續時間最長達10天的降雨過程，全台灣預估雨量都是紫白色一片，請民眾也要做好防災準備。
最強梅雨+西南氣流聯手要來了！今起全台開始變天降雨
「台灣颱風論壇」說，今天西南風持續增強，加上梅雨鋒面逐漸靠近台灣，各地天氣變得非常不穩定，均有雷陣雨機會。北部、東部以中午到傍晚為主，需注意大雷雨；中部、南部、澎金馬全天容易下雨，伴隨大雨及陣風。提醒大家遇到大雨等劇烈天氣時，開車、騎車、走路都要特別注意安全！
「台灣颱風論壇」提到，各國數值模式對於未來一周「雨很多」的看法相當一致，雖然實際最大雨區位置仍然有差異，但整體多雨局勢已經大致上確定，請大家提前做好防汛準備。
今年最猛梅雨周開啟！降雨時程一覽：超大雨勢落周二、周三
周一（6/8）：梅雨鋒面逐漸接近，西南風同步增強，並帶來更多水氣，各地不定時短暫雷陣雨，午後容易大雷雨。
周二（6/9）、周三（6/10）：梅雨鋒面滯留台灣上空，西南氣流同時影響，容易激發強烈雷雨帶；各地容易下大雨，如果雷雨帶發展特別旺盛，需嚴防致災性的劇烈降雨。
周四（6/11）：西南氣流減弱，梅雨鋒面稍稍南移，各地降雨緩和許多。北部吹著偏北風，短暫雨後多雲；中、南、東部迎風面，仍有下雨機會。
周五（6/12）至周日（6/14）：西南風再度增強，鋒面重返台灣上空，各地容易下大雨，如果雷雨帶發展特別旺盛，需嚴防致災性的劇烈降雨。
「台灣颱風論壇」強調，鋒面位置每天都可能南北擺動，實際雨區及雨量分布仍會有所變化，必須密切追蹤。至於何時會結束？目前初步預估可能要到17日以後，當太平洋高壓開始西伸增強，才有機會進入盛夏。
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「台灣颱風論壇」說，今天西南風持續增強，加上梅雨鋒面逐漸靠近台灣，各地天氣變得非常不穩定，均有雷陣雨機會。北部、東部以中午到傍晚為主，需注意大雷雨；中部、南部、澎金馬全天容易下雨，伴隨大雨及陣風。提醒大家遇到大雨等劇烈天氣時，開車、騎車、走路都要特別注意安全！
「台灣颱風論壇」提到，各國數值模式對於未來一周「雨很多」的看法相當一致，雖然實際最大雨區位置仍然有差異，但整體多雨局勢已經大致上確定，請大家提前做好防汛準備。
周一（6/8）：梅雨鋒面逐漸接近，西南風同步增強，並帶來更多水氣，各地不定時短暫雷陣雨，午後容易大雷雨。
周二（6/9）、周三（6/10）：梅雨鋒面滯留台灣上空，西南氣流同時影響，容易激發強烈雷雨帶；各地容易下大雨，如果雷雨帶發展特別旺盛，需嚴防致災性的劇烈降雨。
周四（6/11）：西南氣流減弱，梅雨鋒面稍稍南移，各地降雨緩和許多。北部吹著偏北風，短暫雨後多雲；中、南、東部迎風面，仍有下雨機會。
周五（6/12）至周日（6/14）：西南風再度增強，鋒面重返台灣上空，各地容易下大雨，如果雷雨帶發展特別旺盛，需嚴防致災性的劇烈降雨。