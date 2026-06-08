我是廣告 請繼續往下閱讀

川普強勢調停 喊話伊朗「打夠了就回談判桌」

停火協議現裂痕：以軍辯稱空襲為「回應真主黨」

▲伊朗為報復以色列日前空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，7日向以色列發射一波飛彈攻擊，這也是伊朗自4月初以來首度直接攻擊以色列本土。（圖／路透社／達志影像）

德黑蘭怒斥以方違約：放話美軍基地、以色列設施皆為「合法目標」

戰火停歇後首例：以方揚言強烈報復，恐藉機擴大軍事行動

談判核心角力：卡關海外資產轉讓，伊朗揚言採取反制措施

中東局勢再度升溫！伊朗為報復以色列日前空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，7日向以色列發射一波飛彈攻擊，這也是伊朗自4月初以來首度直接攻擊以色列本土。美國總統川普（Donald Trump）隨後表示，將親自致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），要求以方不要進一步報復，以免破壞美國主導的停火與和平談判進程。據新聞網站《Axios》週日報導，在伊朗向以色列目標發射一波飛彈齊射，以報復以色列對貝魯特郊區的空襲後，川普指出，伊朗發射飛彈後應停止進一步軍事行動，重新回到談判桌前尋求協議。他表示：「你們已經發射飛彈了，這樣就夠了，現在應該回到談判桌並達成協議。」川普同時對以色列稍早針對貝魯特地區發動空襲表達不滿，坦言此舉無助於推動美伊之間陷入停滯的和平談判。他透露將與納坦雅胡通話，敦促以方克制，不要對伊朗展開新一輪報復行動。長期以來，伊朗一直堅稱，與美國達成任何和平協議的先決條件，取決於黎巴嫩境內也必須維持停火。然而，自美國上週宣布黎巴嫩停火方案以來，以色列於7日首度對貝魯特地區發動了空襲。以色列軍方隨後表示，已偵測到來自伊朗的飛彈攻擊，並由防空系統成功攔截，目前尚未公布是否造成損害或人員傷亡。納坦雅胡辯稱，7日發動空襲的目標是位於貝魯特南郊、長期被視為真主黨（Hezbollah）據點的達希耶（Dahiyeh）地區，目的是回應真主黨向以色列境內發射火箭彈。以軍稍早也表示，已攔截兩枚自黎巴嫩方向射來的飛行物，並對黎巴嫩南部城市提爾（Tyre）及周邊地區發布疏散警告。伊朗方面則將以色列此次空襲視為違反黎巴嫩停火協議。伊朗國會議長兼首席和談代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）表示，美軍基地及以色列相關設施皆是「合法打擊目標」，並批評美國與以色列只懂得以武力解決問題：「他們表明了自己只聽得懂力量的語言。」伊朗國會國家安全委員會發言人雷札伊（Ebrahim Rezaei）則警告，德黑蘭將對以色列在黎巴嫩的攻擊作出「果斷且痛苦的回應」。自今年4月這場全面戰爭達成停火以來，儘管真主黨持續對以色列發動零星襲擊，但這還是伊朗首度直接對以色列本土發動攻擊。一名以色列官員則向路透社表示，若伊朗直接攻擊以色列領土，以方將予以報復，並可能視此為重新擴大軍事行動的契機。美國與伊朗自今年2月爆發衝突以來，雙方雖持續透過間接管道進行談判，但至今仍未能達成終戰協議。川普近期多次警告，若談判遲遲無法取得成果，美國不排除恢復對伊朗的軍事打擊。川普日前接受NBC專訪時表示，美伊距離達成協議已相當接近，但若談判失敗，美方仍可能採取更強硬措施。他強調，美國的核心目標是阻止伊朗取得核武能力。目前美伊雙方仍就解除制裁、開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運、釋放遭凍結資產及伊朗核計畫等議題進行角力。美國日前傳出考慮將部分伊朗海外資產轉供波灣盟友修復戰爭損失，引發伊朗強烈反彈。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）警告，若華府真的挪用伊朗資產，德黑蘭將採取必要反制措施。在黎巴嫩停火協議仍相當脆弱、美伊和談進展有限的情況下，此次以伊軍事衝突恐使區域局勢再度升高，也讓原本已陷入僵局的和平談判面臨更大考驗。