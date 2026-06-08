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▲股票賠錢讓小吳更加失心瘋，笑說自己要加碼買進。（圖／小吳IG@beauty___wu）

美股四大指數、台指期5日全都崩跌，台股今（8）日也在劫難逃，不少股民都做好台股崩跌的心理準備。百萬YouTuber見習網美小吳過去也曾面臨台股大跌的處境，當時他還拍搞笑影片問大家：「股票賠錢怎麼辦？」接著開始大跳「買買舞」，笑說自己要繼續去加碼了，精神狀態崩潰的影片讓網友笑翻，吸引125萬人觀看。今年3月美伊戰爭導致股票崩盤時，小吳曾拍影片分享自己股票賠錢的狀態，只見他大跳韓國女團Apink的歌曲〈My My〉，搞笑把歌詞「My My」諧音寫成「買買」，還自問自答笑說：「股票賠錢怎麼辦？」、「加碼去囉～」接著大搖大擺跳舞離場，讓網友全笑翻。該支影片曝光後，在IG已累積125.4萬人次觀看，2.7萬人按讚，大家看了紛紛留言：「這精神狀態~~瘋了瘋了！還買呀」、「居然用Apink的歌」、「這精神狀況已經瘋了，好瘋好愛」、「買買you買，加碼攤平」、「現在就應該要加進去，至少以後漲的比現在高的時候，可以收割一點錢回來」、「小吳根本就是新一代的股市冥燈」。而小吳影片中截圖自己買的大跌股票有昇達科、光寶科，都是科技股，這2檔股票當時都跌超過20%，也難怪小吳心碎。他過去也曾透露：「我當初第一次投資是在當兵的時候學的，那時候同梯的弟兄，教我怎麼買股票，我拿著我存的一點點就直接給他衝下去！」小吳笑說，要是當初買的股票現在沒賣，早就大賺一筆了，只嘆當時還不會理財，他如今的目標則是成為「股票小王子」。