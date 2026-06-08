我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿龐在FB發出黑底白字，悲痛哀悼好友傅子純。（圖／翻攝自阿龐-龐雍之FB）

男星傅子純在昨（8）日因急性血癌離世，享年46歲，突然的噩耗，讓他的親友都陷入悲痛，一向待人溫暖的他，更是讓半個演藝圈都淚崩為他哀悼。昔日曾與傅子純合作電視劇《新兵日記》，並挺過淋巴癌的阿龐，也在FB難過發出黑底白字悼念昔日戰友，寫下：「謝謝你曾帶來的真誠與溫暖。」傅子純在昨日過世後，演藝圈好友紛紛悲痛發文哀悼。曾與他在2010年合作《新兵日記》，在劇中飾演機車班長「余善仁」的演員阿龐，也在FB發出黑底白字，悲痛悼念昔日戰友，「敬，那些曾經並肩奮鬥、揮汗如雨的日子，謝謝你曾帶來的真誠與溫暖。願一路好走，在另一個世界裡，依舊帶著昔日的笑容，散發溫暖。」還配上《新兵日記》片尾曲，動力火車演唱的〈彩虹〉，讓劇迷們一聽就忍不住淚崩。事實上，阿龐曾在2015年因助理提醒發現脖子上出現腫塊，就醫後確診了罹患淋巴癌，所幸腫瘤僅指甲般大小，在經過開刀與治療後，目前已經抗癌成功。傅子純日前才剛結束了峇里島的度假返台，5月20日還跟老婆一同泡溫泉共度520放閃，近日也參與了節目宣傳活動，日常看起來沒有任何變化，沒想到會突然因急性白血症（血癌）病情惡化，而傳出離世消息，讓他的親朋好友與粉絲，都感到震驚又難過。