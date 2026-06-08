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鄭麗文野心增強？林俊憲：「盧秀燕不是對手」

國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，有外媒報導中國當局將她視為台灣2028年總統大選的潛在人選。對此，民進黨立委林俊憲近日表示，鄭麗文當上國民黨主席後必有2028總統企圖，訪美後也可能繼續訪問日本、新加坡以擴大聲量，這種人野心增強、不按牌理出牌，民進黨不應當笑話看。林俊憲6日上《新聞面對面》指出，如果他是美方，就會問鄭麗文，過去鄭曾說過兩岸同屬一中，中國軍艦繞行台灣是合法行使主權保護台灣，是不是還這樣主張？或者鄭曾說台灣的國防軍購預算，花錢是替美國人打仗，這個主張有沒有改變，這些才是真正問到重點。至於近期傳言鄭麗文會想選總統，林俊憲認為，當到國民黨主席，還沒有想選總統的話，叫沒出息，鄭麗文絕對會想選總統。美國回來之後，鄭麗文應該還會安排訪問日本、新加坡，野心會更大，她也一定會去看自己受到僑胞歡迎的程度有沒有贏過盧秀燕，「所以，2028盧秀燕要跟鄭麗文爭，盧秀燕不是對手」。林俊憲表示，「鄭麗文去美國談的，跟那些僑胞，談的都是2028拿回政權」。如果對2028沒有想像、沒有企圖就不會這樣。他指出，盧秀燕有企圖心，鄭麗文企圖心更強，強過100倍，民進黨千萬要小心，鄭麗文是不按牌理出牌的對手，什麼都敢，政治路線跟風格也跟黃國昌非常像，而這種人為了往上爬，可以出賣任何人，甚至出賣自己的立場，所以民進黨不可以把她當笑話看，必須戒慎恐懼。