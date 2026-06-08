未來一周好天氣沒了！氣象粉專「天氣即時預報」表示，接下來我們將迎來梅雨季「雨最多」的一周，原因除了梅雨鋒面將滯留台灣上空外，西南氣流又帶來旺盛的水氣，因此天氣將會相當不穩定，尤其迎風面的「中南部地區」，今（8）日起就會開始有明顯雨勢，周二、周三更是雨勢最為猛烈的時刻，請民眾務必留意天氣變化。
梅雨鋒面卡在台灣上空「西南氣流又加持」！今起雨彈先炸中南部
「天氣即時預報」提到，從今天起，梅雨鋒面將會直接影響台灣，配合西南季風增強為「西南氣流」輔佐，全台都將會出現「雨很多」的情況。至於為什麼會雨多，就是因為這波梅雨鋒面將直接滯留台灣上空，加上西南氣流帶來旺盛水氣，鞏固鋒面發展，尤其迎風面的中南部地區，雨量預估將相當豐沛。
中央氣象署也在今天一早就針對南部5縣市發布「大雨特報」，包括嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等。氣象署表示，今天鋒面接近及西南風增強，各地出現陣雨或雷雨的機率高，中南部降雨較廣泛、持續，北部及宜蘭也不定時有降雨發生，中南部及午後北部、宜花山區有大雨發生的機率，其中南部、午後桃園以北地區有短延時豪雨發生的機率。
本周最猛梅雨季降雨時程一圖看！2個雨最大時間出爐
「天氣即時預報」也非常用心製作降雨時程圖卡給民眾參考，包括鋒面位置變化、未來一周各地區水氣量，顏色越黑表示水氣越多、雨越大！
周一（6/8）：鋒面前方水氣，鋒面尚未抵達台灣，此時為「西南風」帶動水氣北上。中南部、澎湖有較頻繁的驟雨，越往南降雨越頻繁；北東部上半天天氣相對穩定，但下半天起注意局部大雷雨，局部雨勢將持續至晚上。
周二（6/9）、周三（6/10）：鋒面抵達台灣，再配合「西南氣流」加持，容易有「中尺度對流」發展，此時是本周雨最多、最大的時刻。尤其「中南部、澎湖」需注意對流胞自海峽發展移入，造成短時間的強降雨，山區更要注意西南氣流帶動的「地形性持續將雨」。
周四（6/11）、周五（6/12）：鋒面後方乾涼北風，鋒面逐步南移、斷裂，並且台灣附近轉為「北風」主導，各地雨勢緩和或暫時停止，溫度略降低，此時，是本周雨最少的時刻。
周六（6/13）、周日（6/14）：鋒面再次影響，西南風再度增強，鋒面又將北移，只是這一次鋒面結構將較弱，各地降雨雖再次增加，但是沒有前一波大。
「天氣即時預報」提到，綜合來說，本周會有兩波「雨多」的時間，最多是周二、周三，以中南部為主；次多是周末，以中北部為主；也因為鋒面雲系為「由西往東」移動，因此「東部」雖有雨，但雨勢將沒有西半部來的大，提醒大家容易積淹水的地區，可以多利用「雷達回波」來觀察是否有強降雨到來，以免大水來的不知所措。
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「天氣即時預報」提到，從今天起，梅雨鋒面將會直接影響台灣，配合西南季風增強為「西南氣流」輔佐，全台都將會出現「雨很多」的情況。至於為什麼會雨多，就是因為這波梅雨鋒面將直接滯留台灣上空，加上西南氣流帶來旺盛水氣，鞏固鋒面發展，尤其迎風面的中南部地區，雨量預估將相當豐沛。
中央氣象署也在今天一早就針對南部5縣市發布「大雨特報」，包括嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等。氣象署表示，今天鋒面接近及西南風增強，各地出現陣雨或雷雨的機率高，中南部降雨較廣泛、持續，北部及宜蘭也不定時有降雨發生，中南部及午後北部、宜花山區有大雨發生的機率，其中南部、午後桃園以北地區有短延時豪雨發生的機率。
「天氣即時預報」也非常用心製作降雨時程圖卡給民眾參考，包括鋒面位置變化、未來一周各地區水氣量，顏色越黑表示水氣越多、雨越大！
周一（6/8）：鋒面前方水氣，鋒面尚未抵達台灣，此時為「西南風」帶動水氣北上。中南部、澎湖有較頻繁的驟雨，越往南降雨越頻繁；北東部上半天天氣相對穩定，但下半天起注意局部大雷雨，局部雨勢將持續至晚上。
周二（6/9）、周三（6/10）：鋒面抵達台灣，再配合「西南氣流」加持，容易有「中尺度對流」發展，此時是本周雨最多、最大的時刻。尤其「中南部、澎湖」需注意對流胞自海峽發展移入，造成短時間的強降雨，山區更要注意西南氣流帶動的「地形性持續將雨」。
周四（6/11）、周五（6/12）：鋒面後方乾涼北風，鋒面逐步南移、斷裂，並且台灣附近轉為「北風」主導，各地雨勢緩和或暫時停止，溫度略降低，此時，是本周雨最少的時刻。
周六（6/13）、周日（6/14）：鋒面再次影響，西南風再度增強，鋒面又將北移，只是這一次鋒面結構將較弱，各地降雨雖再次增加，但是沒有前一波大。