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梅雨鋒面卡在台灣上空「西南氣流又加持」！今起雨彈先炸中南部

就是因為這波梅雨鋒面將直接滯留台灣上空，加上西南氣流帶來旺盛水氣，鞏固鋒面發展

▲中央氣象署也在今天一早就針對南部5縣市發布「大雨特報」，包括嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

本周最猛梅雨季降雨時程一圖看！2個雨最大時間出爐

周二（6/9）、周三（6/10）：鋒面抵達台灣，再配合「西南氣流」加持，容易有「中尺度對流」發展，此時是本周雨最多、最大的時刻。尤其「中南部、澎湖」需注意對流胞自海峽發展移入，造成短時間的強降雨，山區更要注意西南氣流帶動的「地形性持續將雨」。

周六（6/13）、周日（6/14）：鋒面再次影響，西南風再度增強，鋒面又將北移，只是這一次鋒面結構將較弱，各地降雨雖再次增加，但是沒有前一波大。

▲本周迎來梅雨季最多雨的一周，由於梅雨鋒面滯留卡在台灣上空，加上西南氣流助攻，本周將有兩波大雨，分別落在周二、周三以及周六、周日。（圖/天氣即時預報臉書）

最多是周二、周三，以中南部為主；次多是周末，以中北部為主