菲律賓今（8）日上午7時38分（台灣時間）發生規模8.2地震，目前規模又下修至7.8。中央氣象署表示，接獲太平洋海嘯警報中心通報，震央位於東經125.20度、北緯5.70度，也就是菲律賓民答那峨島周遭。氣象署指出，該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。中央氣象署地震測報中心主任則表示，目前台灣已從海嘯警報範圍中被移除。
吳健富表示，此次地震成因是菲律賓民答那峨島下方的巽他板塊與菲律賓海板塊擠壓，所出現的「隱沒帶地震」，如同台灣年初在宜蘭外海的地震。而太平洋海嘯中心稍早發布的海嘯警訊，在第二波、第三波就已經將台灣排除，目前不必太緊張。
海嘯是什麼？定義一次看 嚴重恐高達數十公尺
吳健富指出，海嘯高度不同，造成的影響也有明顯差異。當波高低於0.3公尺時，民眾只需提高警覺；一旦超過0.3公尺，在岸邊活動的人員或車輛就可能遭海浪捲走；若達1至3公尺，沿岸設施及木造結構可能受損；超過3公尺以上，則有造成沿海低窪地區淹水的風險。
至於海嘯形成原因，當規模夠大的地震發生於海底，並造成海床劇烈抬升或下陷，引發大範圍海水垂直位移時，就可能形成海嘯。除了海底地震之外，海底火山噴發、海底山體滑動，以及大型隕石撞擊海面等情況，也都可能觸發海嘯發生。
吳健富說明，多數海嘯的波長可達數百公里，在深海傳遞時，波高往往僅約1公尺左右，因此不易察覺。然而當海嘯接近岸邊後，受到水深迅速變淺影響，波速開始減慢，後方海浪持續推擠前方海水，形成「後浪推前浪」現象，使波高快速增長，嚴重時甚至可能堆升至數十公尺，對沿海地區帶來重大衝擊。
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海嘯是什麼？定義一次看 嚴重恐高達數十公尺
吳健富指出，海嘯高度不同，造成的影響也有明顯差異。當波高低於0.3公尺時，民眾只需提高警覺；一旦超過0.3公尺，在岸邊活動的人員或車輛就可能遭海浪捲走；若達1至3公尺，沿岸設施及木造結構可能受損；超過3公尺以上，則有造成沿海低窪地區淹水的風險。
至於海嘯形成原因，當規模夠大的地震發生於海底，並造成海床劇烈抬升或下陷，引發大範圍海水垂直位移時，就可能形成海嘯。除了海底地震之外，海底火山噴發、海底山體滑動，以及大型隕石撞擊海面等情況，也都可能觸發海嘯發生。
吳健富說明，多數海嘯的波長可達數百公里，在深海傳遞時，波高往往僅約1公尺左右，因此不易察覺。然而當海嘯接近岸邊後，受到水深迅速變淺影響，波速開始減慢，後方海浪持續推擠前方海水，形成「後浪推前浪」現象，使波高快速增長，嚴重時甚至可能堆升至數十公尺，對沿海地區帶來重大衝擊。