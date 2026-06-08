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▲台中市力行國小旁的路樹倒塌，橫躺整條馬路。（圖／江和樹提供，2026.06.08）

老榕樹根系嚴重腐朽 居民憂早有徵兆

▲老樹一直以頭重腳輕的樣子立在通學道路旁，有如不定時炸彈。（圖／翻攝google街景圖，2026.06.08）

▲老樹雖有植穴，卻嚴重長歪一邊。（圖／江和樹提供，2026.06.08）

受到梅雨鋒面影響，台中昨天天氣時雨時晴，東區力行國小旁一棵約3層樓高的老榕樹，今天凌晨4點左右突然倒塌，瞬間阻斷整條10米寬巷弄。由於該樹原本就生長歪斜，一早不少家長帶著孩子上學時，驚見連根倒下的整棵大樹，樹根早已腐朽。台中市議員江和樹呼籲，市府應立即啟動全市危險路樹總體檢，避免類似事件再次發生。台中市昨日累積雨量約56毫米，住在東區進化路221巷附近的住戶表示，凌晨4點多突然聽到一聲巨響，打開窗戶才發現，力行國小旁的大榕樹竟垂直倒向路面，還壓毀上方電線，造成周邊電網受損。台電人員獲報後，緊急到場進行線路檢修與搶修。所幸事發當時並無人車經過，未釀成人員傷亡，但仍有2部轎車及2輛機車受困在倒塌範圍內。警方先在路口擺設拒馬封路，待天亮後由市府派員進行樹體切割與清除作業。這是繼今年5月台中二中一棵約10公尺高老榕樹倒塌、壓毀路邊2部轎車後，台中市今年第2起校園周邊路樹倒塌事件。一早不少家長帶孩子經過現場時才發現，這棵高達3層樓的老樹，根系早已嚴重腐爛。附近住戶指出，這棵老樹多年來生長方向就明顯歪斜，且樹冠朝馬路方向傾倒，長期呈現「頭重腳輕」狀態，原本大家以為只是受向陽作用影響，直到這次倒塌後才發現，植穴內部幾乎沒完整根系，顯示樹木健康狀況早已亮紅燈。江和樹表示，這次幸好發生在凌晨，未造成人員傷亡，若倒塌時間發生在上下學時段，後果恐怕不堪設想。他質疑市府是否有定期檢視路樹健康狀況，是否掌握哪些路樹已出現傾斜、腐朽或根系鬆動等問題。江和樹指出，近年極端氣候日益明顯，大雨與強風發生頻率增加，許多老舊路樹可能因根系老化、樹體過高或土壤支撐力不足，成為潛藏在市民身邊的不定時炸彈。尤其學校周邊、公園、主要幹道及住宅區，更應列為優先檢查對象，要求市府立即啟動全市危險路樹總體檢，全面盤點校園周邊及人口密集區域的高風險樹木。