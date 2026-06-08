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▲黃仁勳韓國行爆紅！粉絲架網站追蹤行蹤、網咖被包圍⋯韓國年輕人把他當明星在追（圖／美聯社／達志影像）

▲黃仁勳韓國行爆紅！粉絲架網站追蹤行蹤、網咖被包圍⋯韓國年輕人把他當明星在追（圖／美聯社／達志影像）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳這趟韓國行，早已不只是一場商業巡禮。他現身弘大網咖、與電競傳奇Faker合體、和韓國財閥高層吃五花肉配燒酒，每一個動作都在社群媒體上掀起熱潮，甚至有粉絲架設專屬追蹤網站，讓人隨時掌握他的最新動向。韓媒直指：黃仁勳已成為韓國年輕世代最愛的企業執行長，受到的待遇，根本就是明星等級。《韓國先驅報》（The Korea Herald）實際走訪多名韓國年輕人，試圖解答這個問題——為什麼是黃仁勳？24歲的李泰鎬說得直白：「許多人其實很感謝黃仁勳，讓他們有機會投資輝達。大家相信這支股票不太可能賠錢。他承諾投資韓國、擴大GPU供應，讓他的形象更加分。」輝達股票過去幾年的驚人漲幅，讓不少韓國投資人嚐到甜頭，這份「感謝」，比任何行銷都更真實。早在ChatGPT和AI熱潮出現之前，許多韓國年輕人就已非常熟悉輝達——因為輝達顯示卡，是無數遊戲電腦與網咖的標配。27歲的崔允鎬說：「年輕世代真的很瘋電玩，尤其玩高階遊戲時，顯示卡更是不可或缺，輝達確實在韓國遊戲文化中扮演重要角色。」他也點出另一個關鍵：黃仁勳身為台裔美國人，又真心擁抱韓國遊戲與電競文化，讓韓國人對他天然多了一份親切感。當黃仁勳稱讚韓國電競、向Faker致意或走進網咖，外界感受到的不是某個外商主管對韓國文化的泛泛恭維，而是一個真的懂你成長背景的人在跟你說話。26歲的韓聖鉉則提到，韓國網路社群圍繞輝達與黃仁勳，早已發展出強大的迷因文化，「最近輝達和黃仁勳正處於這些迷因的中心，YouTuber也成了向一般大眾推廣的橋樑。」然而讓黃仁勳真正在年輕人心中扎根的，是他的個人故事。從移民洗碗工起步，到創辦全球最有價值的AI晶片公司，這段白手起家的經歷，對那些聽慣了富二代、菁英背景與家世資本的年輕人來說，格外能引起共鳴。38歲的金成智說：「我認為大家崇拜他，是因為他並非含著金湯匙出生的成功商人，而是克服艱辛，打造出全球市值第一的公司。」《韓國先驅報》觀察到一個有趣的現象：許多韓國年輕人特別欣賞那些強大但不端架子、不像「老頑固」的人。黃仁勳無疑是菁英，但他鮮少擺出傳統企業鉅子的姿態——穿皮衣、談電玩、喝燒酒、願意直接與粉絲互動，都讓他的形象顯得真實而親民。許多企業主管試圖表現出平易近人，黃仁勳則常讓人感覺他是真的樂在其中。26歲的洪智媛說：「千禧世代和Z世代多半討厭嬰兒潮世代的那種文化，黃仁勳代表的，正是很多韓國年輕人等待已久的成功者類型。他展現的就是那個形象——既成功又自在，又懂得對仰慕者表達尊重。」對於這個演算法世代的年輕人來說，熟悉感本身就是一種力量。黃仁勳在韓國的爆紅，不只是因為輝達有多強大，更是因為他讓人覺得——這個人，不像是遙遠矽谷裡那個高不可攀的大主管，更像是從網路上就認識的朋友。