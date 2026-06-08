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今年NBA總冠軍系列賽中，紐約尼克帶著2：0的優勢回到主場麥迪遜廣場花園，距離隊史睽違超過半世紀的總冠軍只差最後兩勝。根據《Yahoo Sports》報導，目前總冠軍賽G3在麥迪遜廣場花園的最低票價已飆升至9000至11000美元（約合新台幣28.4-34.7萬元）之間；部分場邊席價格甚至突破10萬美元（約新台幣315萬元），創下近年NBA總冠軍賽門票市場最驚人的價格之一。面對高得離譜的票價，尼克前鋒哈特（Josh Hart）也忍不住替球迷抱不平。對於主場門票被炒到如同天價，尼克主力前鋒哈特在被問到即將回到主場出賽的心情時，直接對高昂的票價表達不滿。「我有點希望票價不要像現在這樣瘋狂。」哈特語氣沉重地表示，「我覺得很多等待這個奪冠時刻長達數十年的老球迷，很不幸地根本無法進入麥迪遜花園。現在最便宜的門票竟然要7、8千美元，這簡直是太荒謬了。」哈特的一席話道出了許多基層死忠紐約球迷的無奈。尼克隊擁有被公認為全NBA最瘋狂、最忠誠的粉絲群，不論是在例行賽還是季後賽，他們甚至會大規模「入侵」對手的主場、喧賓奪主，直接變成尼克的延伸主場。然而到了最關鍵的總決賽，這群一路陪伴球隊走過低谷的基層球迷，卻因為資本市場的炒作而被無情擋在門外。除了哈特的感性喊話，當家球星布朗森（Jalen Brunson）在G3開打前也被媒體問到，是否知道現在紐約街頭已經因為球隊聽牌而陷入全面暴動？對此，專注於球場表現的布朗森給出了一個很帥的回應：「在一切塵埃落定之前，我一點都不想去了解那有多瘋狂。」可以預期的是，球館外的街頭也勢必會聚集大批無法進場的球迷一同狂歡。不過，紐約警方與特勤局日前卻傳出可能取消G3當晚的部分戶外大螢幕觀賽派對。原因在於美國總統川普（Donald Trump）已計劃於比賽當晚現身麥迪遜廣場花園觀戰，在頂級的維安需求與特勤局的介入下，球場周邊的街道管制將升至最高級別，這或許會讓原本計畫在場外街頭徹夜慶祝的紐約市民面臨重重限制。