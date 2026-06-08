我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傅子純過去受訪時表示，自己私下花費相當節儉，直言：「賺10萬和1萬都一樣，要減低物慾。」（圖／傅子純臉書）

八點檔演員傅子純昨（7）日因急性血癌送醫搶救不治，享年46歲。他不僅演技精湛，私下還是「寵妻魔人」，與圈外老婆交往7年結婚，不時透過社群放閃，更曾透露出去吃飯對方只需要用眼睛看不必動手，家務也幾乎由自己一手包辦；此外，傅子純私下也十分節儉，收入4分之3都拿來養家，靠著勤儉持家順利買房。傅子純離世消息一出讓眾多星友不捨，紛紛發文悼念，看得出他私下是個充滿溫暖的人。傅子純因演出《新兵日記》走紅，這幾年戲約不斷的他，努力工作賺錢，不過他過去受訪時提到收入的4分之3都拿來養家，自己私下花費相當節儉，直言：「賺10萬和1萬都一樣，要減低物慾。」也因勤儉持家的習慣讓他順利買房。經常演出暖男的他，私下也是如此，傅子純2018年與交往7年的女友低調結婚，隔了3年才公開消息，當時他透露原因，希望妻子不被外界打擾，能自在的生活，言語中充滿對老婆的體貼與寵愛。不僅如此，傅子純還透露雖個性不是浪漫派，但家務等生活瑣事幾乎由自己一手包辦，像是掃地、洗碗、切水果，就連出去吃飯女生也只需要用眼睛看不必動手，他就會幫對方夾好菜放盤裡，笑說：「從來都是我剝蝦給對方吃的。」而傅子純的社群貼文也經常提到老婆，曾寫下：「忙碌工作之餘，帶老婆出來吃點好吃的！明天再繼續工作。」即使工作忙碌仍惦記著對方。傅子純因工作拍攝劇情需要，雖與許多女演員演過無數親密戲，但他卻懂得保持距離，出道至今零緋聞，對老婆種種貼心呵護的舉動，讓網友誇讚：「超級好老公耶」、「男神對老婆好好呀」、「男人們快來學學」、「根本是零負評男神。」