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【唐綺陽星座運勢週報6/8-6/14】本週諸星在巨蟹，懷舊氛圍強烈，眾人回憶過往、討論家鄉美食名單；水星停滯時期情緒容易受波動，直覺能力提升，應多專注於安定自我的內心。金星進獅子，獅子星座者受到肯定與關注，演藝圈、演唱會或小孩等相關話題成為焦點。冥海六分相，九月前帶來深層的影響，在自我追尋的道路上易受到挑戰。重要星象：諸星在巨蟹、金星進獅子、冥海六分相12星座個別影響：牡羊：多注意並面對身體狀況，感情停滯需積極經營雙子：當心鑽牛角尖過度思考，感情避免太挑剔對方水瓶：簽約會議容易有狀況，感情注意言語擦槍走火雙魚：理清繁雜事務需受幫助，感情用文字表達更好巨蟹：保護自己避免感情用事，感情有機會遇心儀的人獅子：事業上可大膽創新，感情雖有好感仍需多加評估天秤：工作需花心思瞭解資訊，感情別讓小事變大事天蠍：注意別人話中有話的暗示，感情要拿出說話技巧金牛：理財運佳適合認真研究，感情重視彼此價值觀處女：人際關係順暢好運用，感情從交到好朋友開始射手：遇強則強有可敬對手，感情要誠實積極的溝通魔羯：扛下重任表現良好，感情看似不合其實有關心