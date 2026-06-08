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▲劉亦菲穿著白襯衫配牛仔褲，近乎素顏現身同學會。（圖／翻攝自微博）

38歲中國女星劉亦菲因為超仙氣質與精緻五官，是許多粉絲心目中的女神。而1日她出席母校北京電影學院2002級表演系畢業20週年的同學會，只見劉亦菲近乎素顏現身，穿著白襯衫配牛仔褲，讓她整個人看起來超減齡，網友全震驚直呼：「確定不是大學生嗎？」劉亦菲1日現身北京電影學院的同學會，只見她穿著白襯衫配牛仔褲，戴著棒球帽與墨鏡、披著一頭招牌長直髮，墨鏡下是近乎素顏也毫無瑕疵的精緻臉蛋，就算整張臉被遮住一半，也能感覺得出女神的滿滿仙氣。不過劉亦菲雖然是中國一線女星，但她也不搶C位，而是低調的坐在人群中，被老師拉去C位後，還靦腆淺笑，毫無明星架子。而劉亦菲的同學會照片，也直接在網路瘋傳，不變的凍齡美貌，都引來大批網友讚嘆，「看著比大學生還嫩，真像是回到了20年前」、「她太美了吧，歲月不敗美人」、「畢業20年還是『劉十八』。」劉亦菲在2002年、15歲的年紀以電視劇《金粉世家》踏入演藝圈，之後陸續出演《天龍八部》、《神鵰俠侶》等經典作品，奠定了她古裝女神的地位，還因清新脫俗的氣質，而被觀眾封為「神仙姐姐」。而近年，她也以《夢華錄》、《去有風的地方》、《玫瑰的故事》等，展現了從古裝女神到現代獨立女性的多變演技。