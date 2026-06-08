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▲這不是惡搞，這是虐待！日本媽媽把寶寶臉狠壓蛋糕、讓嬰兒喝啤酒（圖／截自Ｘ）

▲這不是惡搞，這是虐待！日本媽媽把寶寶臉狠壓蛋糕、讓嬰兒喝啤酒（圖／截自Ｘ）

▲這不是惡搞，這是虐待！日本媽媽把寶寶臉狠壓蛋糕、讓嬰兒喝啤酒（圖／截自Ｘ）

一段日本媽媽在TikTok上傳的「寶寶慶生影片」，近日在台灣Threads和日本X平台上引發軒然大波，許多網友看完直呼「這不是惡搞，這是虐待」。影片內容令人不忍直視：一名日本媽媽幫1歲的孩子準備了草莓鮮奶油蛋糕，卻在鏡頭前雙手按住寶寶的頭，將寶寶的臉硬生生壓進蛋糕裡。蛋糕瞬間被壓出一個大坑，而年幼的寶寶嚇得號啕大哭，哭聲撕心裂肺。更讓網友憤怒的是，這位媽媽看到孩子在哭，不但沒有停手，還哈哈大笑，甚至用一隻手把蛋糕捧起來方便施力，繼續把寶寶的臉往蛋糕裡壓——整個過程反覆發生了好幾次。事後她還在留言區輕描淡寫地寫道：「蛋糕被撞凹了哈哈。」「砸蛋糕」原本是西方的生日慶祝文化，但那是成人之間你情我願的玩笑，對一個才1歲、完全沒有抵抗能力的嬰兒強行這樣做，性質完全不同。影片曝光後迅速累積破千萬次播放，在日本X平台與台灣Threads上廣泛流傳，引發鋪天蓋地的批評聲浪。日本網友隨即對這名媽媽的帳號展開起底，揭露的內容更加令人震驚——這並非她第一次對寶寶做出危險行為。過去的影片中，她曾試圖讓寶寶喝啤酒，還拍下在洗澡時將寶寶整張臉浸入水中的畫面，每一次都像是為了追求點閱率的刻意安排。面對排山倒海的批評留言，這名媽媽起初還逐一反擊，但在群情洶湧之下，她最終將帳號設為私密、從社群平台上銷聲匿跡。事件並未就此平息，相關畫面持續在各平台上被轉載討論。許多網友直接點出安全疑慮：「如果鮮奶油塞進嬰兒鼻孔，隨時可能造成窒息。」，更多台灣Threads網友在轉發後留言：「這哪裡是惡搞，這叫虐待」。在社群媒體讓親子內容無限放大的年代，這起事件再度引發外界對「流量至上文化」的反思——孩子不是道具，更不是博取點讚的工具。