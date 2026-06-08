端午節前搶先開吃「麥當勞買一送一」速食優惠！麥當勞表示，奶昔買一送一，免費送捲捲薯條、雞塊等APP優惠券放送；官方LINE隨買店取，還有OREO冰炫風買一送一、早餐套餐65折起一次整理。摩斯漢堡，端午送禮推薦蒟蒻禮盒買一送一，優惠到6月底。
麥當勞：冰炫風、奶昔買一送一！免費送捲捲薯條、雞塊 套餐65折起
麥當勞最新端午節APP優惠券，即日起至6月9日開吃：
◾️單點香草／草莓風味奶昔買一送一（可重複兌換）奶昔限定店專屬
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一
◾️單點西西里金選冰美式買一送一
◾️單點薯餅買一送一
◾️單點中杯可樂（含zero）買一送一
◾️單點中杯雪碧買一送一
◾️單點中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一
◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一
◾️單點焦糖奶茶（冰）買一送一
◾️單點金選那堤（冰）買一送一
◾️單點金選那堤（熱）買一送一
◾️單點金選美式咖啡（冰）買一送一
◾️單點金選美式咖啡（熱）買一送一
◾️買超值全餐「免費送捲捲薯條」
◾️單點捲捲薯條「免費送33元小杯飲品」
◾️買炭燒秘醬系列超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）
◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」
◾️買超值全餐「免費送中薯」
◾️買超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）乙塊」
◾️買超值全餐「免費送OREO冰炫風」
◾️買超值全餐「免費送麥香魚」
◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」
◾️買超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」
◾️買超值全餐「免費送蘋果派」
◾️買早餐套餐「免費送4塊麥克雞塊」
◾️買早餐套餐「免費送小杯玉米湯」
◾️買早餐套餐「免費送蘋果派」
麥當勞官方LINE隨買店取，即日起至6月9日限時閃購：
◾️「OREO冰炫風買一送一」兌換期間為購買日+60天
◾️早餐套餐「滿福系列優惠組5入65折起」
◾️早餐套餐「焙果優惠組5入65折起」
◾️早餐套餐「麥香雞優惠組5入7折起」
摩斯漢堡：蒟蒻禮盒買一送一！端午優惠到6月底
適逢端午節送禮需求，摩斯漢堡推薦，「蒟蒻禮盒買一送一」優惠價600元（原價1200元；15入／箱）！蜂蜜檸檬／葡萄口味可選，每箱加39元可升級冬瓜檸檬／蘋果鳳梨口味，數量有限，送完為止。
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麥當勞最新端午節APP優惠券，即日起至6月9日開吃：
◾️單點香草／草莓風味奶昔買一送一（可重複兌換）奶昔限定店專屬
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一
◾️單點西西里金選冰美式買一送一
◾️單點薯餅買一送一
◾️單點中杯可樂（含zero）買一送一
◾️單點中杯雪碧買一送一
◾️單點中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一
◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一
◾️單點焦糖奶茶（冰）買一送一
◾️單點金選那堤（冰）買一送一
◾️單點金選那堤（熱）買一送一
◾️單點金選美式咖啡（冰）買一送一
◾️單點金選美式咖啡（熱）買一送一
◾️買超值全餐「免費送捲捲薯條」
◾️單點捲捲薯條「免費送33元小杯飲品」
◾️買炭燒秘醬系列超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）
◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」
◾️買超值全餐「免費送中薯」
◾️買超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）乙塊」
◾️買超值全餐「免費送OREO冰炫風」
◾️買超值全餐「免費送麥香魚」
◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」
◾️買超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」
◾️買超值全餐「免費送蘋果派」
◾️買早餐套餐「免費送4塊麥克雞塊」
◾️買早餐套餐「免費送小杯玉米湯」
◾️買早餐套餐「免費送蘋果派」
◾️「OREO冰炫風買一送一」兌換期間為購買日+60天
◾️早餐套餐「滿福系列優惠組5入65折起」
◾️早餐套餐「焙果優惠組5入65折起」
◾️早餐套餐「麥香雞優惠組5入7折起」
適逢端午節送禮需求，摩斯漢堡推薦，「蒟蒻禮盒買一送一」優惠價600元（原價1200元；15入／箱）！蜂蜜檸檬／葡萄口味可選，每箱加39元可升級冬瓜檸檬／蘋果鳳梨口味，數量有限，送完為止。