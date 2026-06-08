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麥當勞：冰炫風、奶昔買一送一！免費送捲捲薯條、雞塊 套餐65折起

▲麥當勞APP優惠券買超值全餐「免費送捲捲薯條」。（圖／記者蕭涵云攝）

摩斯漢堡：蒟蒻禮盒買一送一！端午優惠到6月底

端午節前搶先開吃「麥當勞買一送一」速食優惠！麥當勞表示，奶昔買一送一，免費送捲捲薯條、雞塊等APP優惠券放送；官方LINE隨買店取，還有OREO冰炫風買一送一、早餐套餐65折起一次整理。摩斯漢堡，端午送禮推薦蒟蒻禮盒買一送一，優惠到6月底。◾️單點香草／草莓風味奶昔買一送一（可重複兌換）奶昔限定店專屬◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一◾️單點西西里金選冰美式買一送一◾️單點薯餅買一送一◾️單點中杯可樂（含zero）買一送一◾️單點中杯雪碧買一送一◾️單點中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一◾️單點焦糖奶茶（冰）買一送一◾️單點金選那堤（冰）買一送一◾️單點金選那堤（熱）買一送一◾️單點金選美式咖啡（冰）買一送一◾️單點金選美式咖啡（熱）買一送一◾️買超值全餐「免費送捲捲薯條」◾️單點捲捲薯條「免費送33元小杯飲品」◾️買炭燒秘醬系列超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」◾️買超值全餐「免費送中薯」◾️買超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）乙塊」◾️買超值全餐「免費送OREO冰炫風」◾️買超值全餐「免費送麥香魚」◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」◾️買超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」◾️買超值全餐「免費送蘋果派」◾️買早餐套餐「免費送4塊麥克雞塊」◾️買早餐套餐「免費送小杯玉米湯」◾️買早餐套餐「免費送蘋果派」◾️「OREO冰炫風買一送一」兌換期間為購買日+60天◾️早餐套餐「滿福系列優惠組5入65折起」◾️早餐套餐「焙果優惠組5入65折起」◾️早餐套餐「麥香雞優惠組5入7折起」適逢端午節送禮需求，（原價1200元；15入／箱）！蜂蜜檸檬／葡萄口味可選，每箱加39元可升級冬瓜檸檬／蘋果鳳梨口味，數量有限，送完為止。