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「確保台灣海峽不會是下一個荷姆茲海峽」

「第一島鏈轉化思維 合作開創無限和平」

國民黨主席鄭麗文訪美進入第二周，她於台灣時間今（8）日上午在紐約舉行僑宴，並於致詞時提到，兩岸局勢緊張、戰爭風險引發國際焦慮，國民黨應扮演關鍵角色，向世界傳達和平道路仍然存在。她強調，國共平台恢復後，只要回到九二共識、反對台獨，兩岸分歧就有化解可能，也要「避免台灣海峽成為下一個荷姆茲海峽」。鄭麗文並稱，東亞應結合美、中、台的合作力量，轉向人才、科技、資金與供應鏈合作，擺脫戰爭風險。鄭麗文今在僑宴上激昂致詞，其中指出，對於兩岸隨時可能爆發戰爭，導致在國際社會高度焦慮的今天，國民黨必須再擔任關鍵角色、扭轉乾坤，告訴世人和平的道路永遠存在。鄭麗文表示，睽違10年恢復了國共平台，進行了鄭習會，只要回到九二共識、堅決反對台獨，大家都是兩岸大家庭，沒有分歧、矛盾不能化解。中國總書記習近平更親自表達，希望兩岸和平交流穩定，透過對話締造穩定。我們要確保台灣海峽不會是下一個荷姆茲海峽，這也是為何她要展開這次的美國行。鄭麗文提到，在美國的各位至關重要，能發揮影響力、讓大家聽到聲音，從過去冷戰時期戰爭前沿的第一島鏈轉化思維，在今天就可以結合人才、科技、資金、市場、供應鏈，進行戰略性的結合，開創無限和，轉化成和平繁榮，需要美國具有美好願景的美好力量。鄭麗文強調，所以，台灣雖然小但很關鍵，希望未來美中台合作能讓我們擺脫軍事衝突和戰爭，這不但合乎台灣人利益、兩岸利益、東亞所以國家利益，也百分之百符合美國的國家利益，台灣也不想要不負責任的政治豪賭、台獨主張，等到衝突再等美國軍隊介入。