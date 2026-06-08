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高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機2日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名中校飛官殉職。各界質疑服役40年的T-34教練機已失事12架造成12名飛官殉職，缺乏彈射椅、黑盒子，也沒有數位儀表設備已經不符合現代教練機訓練需求。對此，國防部長顧立雄今（8）日表示，預計明年5月底前完成建案，民國117年（2028年）編列預算啟動籌購作業。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄，針對「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」進行專案報告。根據國防部送交立院國軍老舊主要裝備汰除期程報告，隻字未提T-34教練機汰換，強調將「國防資源集中運用於主戰部隊」，節約國防維持預算及補保作業人員負荷。針對T-34教練機汰換，顧立雄受訪時表示，T-34並沒有屆壽，目前規劃在明年5 月 30 日至 31 日以前完成建案後續期程， 空軍將秉持專業規劃最適切的採購方式，完成建案後，預計若能在117年通過撥補預算，屆時將正式啟動相關籌購作業。