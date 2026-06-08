高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機2日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名中校飛官殉職。各界質疑服役40年的T-34教練機已失事12架造成12名飛官殉職，缺乏彈射椅、黑盒子，也沒有數位儀表設備已經不符合現代教練機訓練需求。對此，國防部長顧立雄今（8）日表示，預計明年5月底前完成建案，民國117年（2028年）編列預算啟動籌購作業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄，針對「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」進行專案報告。根據國防部送交立院國軍老舊主要裝備汰除期程報告，隻字未提T-34教練機汰換，強調將「國防資源集中運用於主戰部隊」，節約國防維持預算及補保作業人員負荷。

針對T-34教練機汰換，顧立雄受訪時表示，T-34並沒有屆壽，目前規劃在明年5 月 30 日至 31 日以前完成建案後續期程， 空軍將秉持專業規劃最適切的採購方式，完成建案後，預計若能在117年通過撥補預算，屆時將正式啟動相關籌購作業。


更多「教練機失事」相關新聞。

相關新聞

演習造假？標槍飛彈消失靶船卻爆炸　陸軍秀一刀未剪影片反擊

入軍械室需背誦警語才能進去？陸軍駁斥：強化官兵法紀觀念

服役40年！T-34教練機未列老舊裝備汰換　國防部：主戰部隊優先

共軍犯台要三思！天馬操演拖式飛彈實彈射擊　精準命中海上目標

呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...