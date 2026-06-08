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賽事名稱 場地 平均票價 (美元) 2025 溫布頓網球男單決賽 全英草地網球俱樂部 $20,927 2026 NBA 總冠軍賽 (G3) 麥迪遜廣場花園 (MSG) $17,398 2026 超級盃 (Super Bowl LX) 李維斯體育場 $7,722 2025 世界大賽 (G7) 羅傑斯中心 $2,524 2026 史坦利盃決賽 (G1) 聯想中心 $2,300 2026 NCAA 男子籃球四強賽 盧卡斯石油體育場 $1,055 2022 世界盃足球賽決賽 盧賽爾體育場 $855 2025 美國公開賽 (高爾夫) 奧克蒙特鄉村俱樂部 $529 2026 歐冠決賽 普斯卡什競技場 $348

▲紐約球迷累積27年期待的爆發下，門票價格出現了瘋狂的溢價。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA強大的社群傳播效應也不容忽視，許多明星和名流到此看比賽的部分原因是為了曝光，美國總統川普在當選前也多次造訪MSG。（圖／美聯社／達志影像）

今年NBA總冠軍賽目前紐約尼克以2：0領先聖安東尼奧馬刺，接下來雙方即將迎來在紐約的首戰，在麥迪遜廣場花園（MSG）舉行的G3，其門票價格已經高到令人難以置信。根據最新市場數據，目前這場比賽的最低入場票價已飆漲至超過11000美元（約合新台幣35萬元），平均轉售價格更高達驚人的17398美元，遠遠超出本屆世界盃（FIFA World Cup）以及今年超級盃的記錄，僅次於2025年溫布頓網球公開賽男單決賽。對於全球運動迷而言，超級盃（Super Bowl）通常是年度最昂貴的賽事，但今年總冠軍賽G3的門票價格卻徹底改寫了歷史。根據票務平台SeatGeek的數據統計，除了2024年的超級盃（Super Bowl LVIII）因有泰勒絲（Taylor Swift）效應與賭城首次舉辦的紅利外，本屆NBA總冠軍賽在MSG的三場主場賽事，其票價水準皆已超越史上絕大多數的超級盃。相較之下，今年世界盃足球賽決賽的最低票價約為7146美元，與總冠軍賽G3高昂的入場門檻相比，顯然顯得「平易近人」許多。目前僅有2025年溫布頓網球錦標賽男單決賽，以平均約20,927美元的價格，保住了「史上最貴」的地位，但尼克隊主場的高票價已緊追在後。麥迪遜廣場花園籃球賽容納人數不到2萬人（僅19,812個座位），相較於超級盃（7萬人以上）或足球場地，場館容量極其有限。在紐約球迷累積27年期待的爆發下，門票價格出現了瘋狂的溢價。儘管超級盃通常被視為年度最昂貴賽事，但其龐大的容納人數在某種程度上分散了需求。NBA總冠軍賽的主場票價，在同樣具備高曝光度與歷史意義的場館下，其轉售價格已呈現指數級成長。另外NBA強大的社群傳播效應也不容忽視，許多明星和名流到此看比賽的部分原因是為了曝光，更不要說紐約這座城市帶來的光環和價值。目前在國際體育賽事中，僅有少數比賽如：溫布頓網球公開賽決賽、世界盃賽事，擁有同等的曝光效應。對於票價狂飆的原因，票務專家分析：「尼克隊並不具備特定巨星加持或特殊場地噱頭，這純粹是紐約球迷累積了27年對冠軍的渴望與需求。」這種「噴發式」的市場反應在票務平台上極為罕見。然而，高昂的票價也引發了球員的共鳴與擔憂。尼克隊球星哈特（Josh Hart）上周受訪時直言對票價感到失望：「許多等待這一刻許久的忠實球迷，遺憾的是，他們根本無法負擔費用進入場館。最便宜的票價要7000到8000美元，這實在太荒謬了。」目前尼克隊在大比分以2：0領先馬刺隊，距離球隊自1973年以來首座冠軍金盃僅剩兩勝之遙。隨著G3將於台灣時間明日上午8時30分正式開打。目前G4的票價已經開始出現炒價轉售潮，甚至已出現標價超過10萬美元的天價門票。