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受到美國股市上週五重挫影響，台北股市今（8）日盤中最低觸及42376.86點，下跌近2700點、來到2694.08，寫下史上盤中最大跌點，上市公司總市值一口氣蒸發新台幣近9兆元。台北股市開盤下跌563.45點、來到44507.49點，隨後跌點迅速擴大，盤中最低觸及42376.86點，下跌近2700點，寫下史上盤中最大跌點，上市公司總市值一口氣蒸發新台幣近9兆元。本次的跌點也超越去年4月美國總統川普宣布「關稅解放日」，清明假期結束後第一個交易日所下跌的2086.2點。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌8.64點、來到422.43點，盤中最低觸及395.16點，失守400點關卡。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌135元、來到2230元，隨後跌勢收斂；聯發科開盤下跌365元、來到3935元，失守4000元，隨後站回4字頭；台達電開盤下跌210元、來到2090元，隨後跌勢也出現收斂。道瓊指數下跌695.15點或1.35%，報50866.78點；那斯達克指數大跌1121.53點或4.18%，報25709.43點，創下2025年4月關稅風波以來，單日最大跌幅；標普500指數下跌200.57點或2.64%，報7383.74點，寫下自2025年10月10日以來最差單日表現；費半指數崩跌1396.74點或10.26%，報12220.76點。受此影響，美債遭到拋售，殖利率大幅走高。10年美債殖利率突破4.5%，30年期公債殖利率也站上5%，2年期美債殖利率收在4.160%，創2025年2月以來最高。台指期夜盤連帶著雪崩，收42220點下挫3006點，創下史上單日最大跌幅；台積電期貨盤後下跌145元或6.12%，收在2225元。