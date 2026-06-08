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麥當勞：厚鬆餅堡有香雞排新品、珍珠奶茶冰炫風6/10開賣！

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」開賣資訊

▲麥當勞McGriddles厚鬆餅堡第三度登台開賣。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」也6月10日開賣。（圖／麥當勞提供）

漢堡王：免費送飲料！雞薯條1元加購價 端午節速食優惠

▲漢堡王「雙層牛無麵包堡」204元、「雙層脆雞無麵包堡」124元，現在「免費送中杯飲料」。（圖／漢堡王提供）

麥當勞表示，McGriddles「厚鬆餅堡」6月10日正式回歸，第三度登台開賣推出全新口味「香雞蛋厚鬆餅堡」，搭配酥炸香雞排開吃；睽違兩年，甜點控喜愛的「珍珠奶茶冰炫風」也同步販售。風靡日韓、轟動登台也造成排隊熱潮的麥當勞厚鬆餅堡，宣布將於6月10日第三度登台，以烙印麥當勞Logo的經典M標誌、加入楓糖漿調味的鬆餅堡，取代原本漢堡麵包，除了提供豬肉、豬肉蛋、火腿蛋3種口味，佐以切達吉事與楓糖醬，最新搭配酥炸香雞排口味也登場，鹹甜口味又多了一款新選擇。尤其，這次麥當勞厚鬆餅堡首度開放外送平台購買，相信對許多趕上班、上課的人來說，是最方便的好消息。◾️時間：6月10日起至7月14日早餐時段，上午5:00至10:30前限期開賣（若提早售完以提早售完日為準；部份餐廳未供應，或僅供應部份品項）。◾️價格：McGriddles「香雞蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。◾️價格：「香雞蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐118元。「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。◾️價格：「香雞蛋厚鬆餅堡、豬肉蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。「火腿蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐134元。「豬肉厚鬆餅堡」薯餅套餐132元。而堪稱最有台灣味的珍珠奶茶冰炫風，2024年首度問世也掀起粉絲熱烈討論；麥當勞宣布，睽違兩年，「珍珠奶茶冰炫風」將自6月10日回歸開賣。嚴選阿薩姆紅茶與台茶18號紅玉紅茶，將雙雙調製的紅茶醬基底拌入綿密柔軟的奶香冰淇淋中，在濃醇茶韻中還咬得到飽滿Q彈的紅茶珍珠、及香酥卡滋脆片，現在就等不及想吃！麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」6月10日起至7月28日限量供應（若提早售完以提早售完日為準），單點69元。漢堡王表示，歡慶端午節最新速食優惠，即日起至6月21日，購買雙層牛無麵包堡或雙層脆雞無麵包堡「免費送中杯飲料」；即日起至6月17日，臨櫃或官網購買黑醬安格斯牛肉堡或黑醬烤雞堡，「加1元多一件」雞薯條優惠。