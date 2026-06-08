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媒體報導，今年底首架返台的F16C/D Block70 （F-16V Block70）戰機，機上將搭載AN/ALQ-254電戰系統，空軍證實「我國為第一批使用該型電戰系統國家」。不過，違反立院與美軍同款的要求。國防部長顧立雄今（8）日回應表示，現行選用的 ALQ-254 系統是經過評估，認為符合我國作戰需求，且目前全球採用 F-16V 構型（Block 70）的國家多數也使用此款系統。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄，針對「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」進行專案報告。顧立雄並於會前受訪。媒體詢問F-16V電戰系統是否違反立院「與美軍同款」要求？顧立雄首先表示，這時序是錯亂的，該決議是針對2012年F-16 A/B Block20升級案，當時夾艙美軍改爲內建式，因機體F-16 A/B Block20構造無法改為內建式系統，現行選用的 ALQ-254 系統是經過評估，認為符合我國作戰需求，不只是我國，且目前全球採用 F-16V Block 70 的國家多數也使用此款系統。顧立雄說，美軍還沒有確定使用AN/ALQ-257，電戰能力並非如2022年報告所述，AN/ALQ-254系統經過多年研發但詳細電戰數據涉及機密，無法對外說明。媒體詢問，中國航空母艦出現在台灣海峽？顧立雄澄清表示，報導並非事實。根據國軍掌握，遼寧號航艦目前仍位於菲律賓東邊，國軍對台海及印太區域周邊情勢都有充分掌握。針對中國海警船在東部海域出沒，顧立雄指出，中共宣稱東部海域為其執法區是典型認知作戰，是對我國國家主權的嚴重傷害，屬於挑釁行為。國防部將與海巡署持續進行密切的情報共享與綿密分工協調，並依據支援協定隨時應處，以維護國家主權及海域安全。