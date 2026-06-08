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菲律賓民答那峨島於當地8日上午7時37分發生強震，最初測得規模為8.2，後續下修至7.8，但受到地震影響，包括台灣、日本等多國發布海嘯警報，印尼沿海三個地點也已經觀測到海嘯波。根據印尼氣象、氣候與地球物理局（BMKG）的最新通報，目前已在印尼沿海的三個地點觀測到海嘯波。這三個觀測點分別為：北馬魯古省（North Maluku）的凱迪（Kedi）、烏魯錫奧（Ulu Siau）以及梅隆瓜內（Melonguane）。目前觀測到的海嘯波浪高度介於0.09公尺至0.19公尺之間。菲律賓民答那峨島發生強震後，美國國家氣象局（NWS）太平洋海嘯預警中心（Pacific Tsunami Warning Center）陸續向周邊國家及地區發布海嘯威脅警報。被列入潛在海嘯影響範圍的地區包括台灣、菲律賓、巴布亞紐幾內亞、雅浦島（Yap）及帛琉等地。中央氣象署後續表示，太平洋海嘯中心首波警訊雖曾將台灣列入範圍，但後續已排除，台灣不受海嘯威脅。