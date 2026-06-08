我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙正平透露雖曾想過研究、買書來看，但真的看不懂。（圖／東風衛視YT）

藝人趙正平曾在節目《單身行不行》中提到投資股票的血淚教訓，剛開始他像是傻子一樣，對股市完全不懂，買股票全憑第六感，更心想：「股票會很難嗎？你只要有錢，什麼股都買得起。」沒想到趙正平當時買面板股，一買就開始賠錢，長期高買低賣8年就賠了200萬。趙正平透露當初會投資股票，是看到老闆的司機靠股票和期貨賺了很多錢，於是他也拿了一桶金試試看。趙正平透露自己起初對股市完全不了解，雖有賺錢但不多，而他當時也心想：「股票會很難嗎？你只要有錢，什麼股都買得起，沒錢就看著辦。」趙正平表示一開始是買面板股，當時友達一股才10塊，讓他直呼：「1張才10萬塊欸，我買50張就是大戶了！」沒想到才剛買進就開始跌，讓趙正平傻眼。趙正平透露雖曾想過研究、買書來看，但真的看不懂，後來就改看財經節目，並靠第六感買股票，讓主持人驚問：「哪來的第六感？」趙正平則自嘲：「所以就都賠嘛！」趙正平提到自己總挑一張1萬、2萬的便宜股票：「因為我買很多，搞不好還可以參加股東大會，講話可以很大聲。」怎料，他總是買在最高點、賣在最低點，8年就賠了200萬，為此感到十分無奈。主持人也好奇，為何不放久一點再賣？對此趙正平坦言自己個性比較急，「我就不喜歡慢慢賺，我喜歡今天放1塊，下個禮拜賺5塊，再下個禮拜賺8塊。」笑說有點像放高利貸一樣，今天錢放出去，下個禮拜沒收回來就斷手腳，幽默形容讓全場聽了笑翻。有了慘痛經驗，趙正平表示現在買股票，不想著要賺10幾萬，只要賺到成本的一成就心滿意足，笑說：「我現在比較保守，賺一成就好！」