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威力彩頭獎連續27摃龜，今（8）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估這期頭獎上看8.3億元，易經財經專家陶文接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，這是個充滿財氣的日辰，但關鍵策略是「引財入庫」，可搭配今日吉利顏色白色、金色與銀色，「穿金戴銀」最吉利，可以「以金吸金」，尤其3生肖及3星座財運最旺，若想提高中獎運，今日3時段最適合投注，不妨趁高額頭獎試試手氣。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文表示，從命理角度觀察，今日為丙午年、甲午月、癸丑日。這是個充滿財氣的日辰，但關鍵策略是「引財入庫」，但由於日辰充滿壓力，這一天的投資求財需要技巧，而簽注更需要「奇門遁甲」神秘妙招。就專業命理學術來說，今日是典型的「財多身弱」格局，因此想要賺錢獲利，引財入庫就需要搭配吉利顏色，那就是白色、金色與銀色，穿金戴銀最吉利，因為可以「以金吸金」。今日財運最旺有3大生肖，第一名屬鼠，六合生肖，貴人運與偏財運同步提升；第二名屬雞，偏財氣超強，有助財氣流通與提升納財入庫的機會；第三名屬蛇，正財與福祿並臨，容易吸引財富大能量。至於今日財運最旺的星座，金牛座因守護星與木星相會，幸運指數爆表，還有雙魚座橫財契機浮現，容易成為財神眷顧對象，而巨蟹座，木星與金星並臨，容易感受到幸運契機。同時，今日有3個時間最適合投注，首先是上午9時至11時（巳時），財氣啟動，適合購買彩券，建議方位正西方、正北方與東北方，還有東南方，還有下午1時至3時（未時），日沖時，容易衝出財氣，財庫能量也最為穩定，建議方位正北方、東北方與正東方。還有正南方。另外，就是今日晚上7時至9時（戌時），聚財能量形成，大利偏財運的凝聚。不僅如此，陶文也提供開運小撇步，可善用今日幸運顏色金色、黃色、白色，建議可佩戴金屬飾品或使用金色、黑色錢包。