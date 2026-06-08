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效力於日本職棒北海道火腿鬥士隊的台灣強投古林睿煬，於二軍先發登板迎戰新潟天鵝之皇。古林睿煬此役展現頂級宰制力，主投5局無失分，僅被敲出2支安打，瘋狂飆出8次三振，順利拿下勝投。而這場比賽最受矚目的焦點，莫過於古林睿煬與新潟天鵝之皇陣中、前火腿隊台灣傳奇名將陽岱鋼的「世代對決」。本場比賽古林睿煬與大前輩陽岱鋼共交手兩次，古林皆佔據絕對上風。今日新潟隊第五棒高山俊狀況火熱，古林睿煬全場被敲出的2支安打全是由他所擊出；然而每當高山俊敲安上壘，古林都能展現強大的心理素質立刻穩定下來，連續兩次讓下一棒的陽岱鋼分別擊出游擊方向與投手方向的滾地球，並精準與隊友配合化解危機、化為兩次漂亮的雙殺打，成功壓制前輩的打擊發揮。這場跨越世代的台灣巨星對決，迅速在台灣各大社群平台與棒球討論區引發強烈迴響。許多老球迷看到兩人在日本同場較勁，紛紛感嘆時光的魔幻，不少人驚呼沒想到在2026年還能看到古林睿煬對決陽岱鋼，甚至直言完全沒料到古林的職業生涯中，竟然還有機會與陽岱鋼正面交鋒，更有許多人讚嘆直呼「岱鋼居然還在打！？我以為他早就已經退休了。」除了對陽岱鋼長青的職業生涯表示敬佩外，網友也紛紛推算起兩人的年齡與資歷差距。陽岱鋼自2005年底選秀加入火腿隊，並於2006年正式開啟職棒生涯，而古林睿煬則是2000年出生。這段高達15歲的世代差距，讓球迷忍不住歪樓笑稱：古林睿煬今日在二軍用5局8K無失分的超優質表現，再次證明自己隨時做好了上到一軍的準備；而前輩陽岱鋼在獨立聯盟與二軍賽場上持續奮戰的身影，也讓這場「台灣傳奇與火腿新星」的對決，成為球迷心中2026年賽季最具情懷的經典一幕。