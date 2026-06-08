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西南氣流是什麼？

▲西南季風主導亞洲夏季天氣，風速夠強時就會被升級為西南氣流，周二、周三會有一小股分支進入台灣。（圖／Windy）

西南氣流搭鋒面發威 全台整天有雨、山區防豪雨

▲中央氣象署提醒，滯留鋒面周一（6月8日）接近台灣、周二和周三（6月9日至6月10日）搭配西南氣流，豪雨遍佈全台。（圖／中央氣象署）

未來10天雨下不停！鋒面、西南風輪番襲台

氣象專家賈新興表示，西南季風增強後形成西南氣流，周二、周三（6月8日至6月9日）將有分支進入台灣，搭配滯留鋒面影響，未來7至10天全台進入多雨模式。嘉義以南山區雨勢最明顯，不排除出現豪雨以上等級，中南部平地、北台灣及各地山區也有局部豪雨機率，降雨恐一路持續至下周中旬。賈新興指出，西南季風是主導亞洲夏季天氣的重要系統，這股季風一路從印度洋、中南半島延伸至南海，當離地表1500公尺高空的風速，每秒超過12.5公尺時，西南季風就會被升級為西南氣流。賈新興說明，這次西南氣流「比較偏強的軸線」，也就是降雨最明顯的區域，主要落在「台灣海峽南側、巴士海峽、宮古島」，不過周二、周三，會有一小股西南氣流分支進入台灣，帶來又暖又濕的空氣，導致降雨變多。除了西南氣流外，還有滯留鋒面在台灣附近，兩者搭配之下，讓台灣未來7至10天開啟多雨模式，尤其是周二、周三，全台整天持續有陣雨出現，最明顯的降雨範圍是「嘉義以南山區」，可能出現「豪雨等級以上」的雨勢，中南部平地、北台灣、其他山區也有「局部豪雨」發生機率。賈新興總結，今（8）日鋒面接近、西南風增強，各地要留意午後對流發展；周二、周三鋒面搭配西南氣流，天氣最不穩定，全台強陣風、陣雨、雷雨；周四低壓帶南移，北部降雨趨緩，苗栗以南仍不穩定。周五至周日（6月12日至6月14日）鋒面再影響，全台有雨，連續長時間降雨累積效應持續，山區需特別留意，下周一至下周三（6月15日至6月17日）鋒面前緣偏西南風影響，降雨延續。