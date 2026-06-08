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伊朗足協重砲轟擊：賽前一天才准入境，刻意阻撓充滿惡意

美國官方強硬反駁：開綠燈不等於鬆懈，須嚴防恐怖分子混入

創下世界盃96年紀錄：主辦國接待「交戰國」 洛杉磯首戰成焦點

恐在機場刁難？總教練控媒體與行政團隊仍被卡關

足球淪為「軟實力」戰場，綠茵場成美伊政治角力縮影

2026年世界盃足球賽即將於美國、加拿大與墨西哥聯合舉行，但伊朗隊在賽前卻因簽證問題與美國爆發爭議。伊朗政府與足球界近日批評華府對伊朗代表隊實施不公平待遇，指控美方藉由入境限制干預體育賽事，將政治因素帶入世界盃舞台。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗國家足球隊8日抵達墨西哥西北部邊境城市提華納（Tijuana），距離美國加州聖地牙哥僅一線之隔。根據伊朗媒體報導，球隊將以墨西哥作為本屆世界盃期間的訓練與休息基地，並於比賽前短暫進入美國參賽。伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）表示，美國雖已核發伊朗隊參賽所需簽證，但僅允許球隊在比賽前一天入境，相關安排令伊方難以接受。塔吉批評，美國持續對伊朗代表隊設置障礙，違背體育賽事應有的公平原則。他表示：「我們不知道美國的刻意阻撓（obstructionism）還會持續多久。美方的作法充滿惡意，也缺乏對各參賽球隊的平等待遇。」不過，美國政府官員向媒體表示，伊朗球員及必要的教練團與工作人員簽證均已核發，美方並未阻止伊朗參賽。但官員也強調，在兩國仍處於戰爭狀態、且和平談判毫無進展的情況下，美國有責任確保簽證制度不被濫用。該名官員表示：「我們不會允許任何人利用世界盃簽證制度，以虛假理由將恐怖分子帶入美國境內。」據國際足球總會（FIFA）賽程安排，伊朗將於6月15日在洛杉磯對戰紐西蘭，6月21日再於洛杉磯迎戰比利時，6月26日前往西雅圖對陣埃及。伊朗國營媒體指出，相關賽事預計將在全國電影院同步轉播，但仍須獲得政府核准。由於美國與伊朗目前仍處於武裝衝突狀態，外界普遍認為，本屆世界盃將成為體育與政治交織的特殊賽事。路透社指出，這也是自1930年世界盃創辦以來，首次出現主辦國接待交戰國家參賽的情況。針對美國的入境安排，伊朗足球協會表示，球隊將持多次入境簽證參賽，首場比賽前一天進入美國，後續兩場比賽則分別提前兩天入境。塔吉形容，美國介入賽事行政安排的做法「令人難以置信」，並透露伊朗足協將向國際足球總會提出正式抗議。他還暗示，美方可能在球隊入境過程中製造新的障礙，並將此與當前美伊衝突聯繫起來。塔吉表示：「我們不知道他們還會在機場製造什麼麻煩。他們在部分領域遭到人民抵抗而失利，如今似乎試圖把挫敗感帶到足球場上。」伊朗國家隊總教練加勒諾伊（Amir Ghalenoei）則透露，目前部分管理人員、媒體團隊及一名行政主管至今仍未獲准赴美參賽。他表示：「我想問，這究竟是什麼樣的待遇？希望這種情況能夠獲得改善，未來不要再發生類似事件。」伊朗駐土耳其大使館也發表聲明聲援國家隊，批評美國剝奪伊朗隊在正常條件下參與世界盃的權利，並向球員施加不必要的壓力。聲明指出，美方作法是「最惡劣形式的政治干預體育」。分析指出，足球向來是伊朗最受歡迎的運動，也是少數能跨越政治、社會與族群差異的全民共同話題。正因如此，踢進世界盃決賽圈長期以來一直是伊朗的國家榮譽感來源。然而，在美伊關係持續惡化、區域衝突尚未平息之際，再加上伊朗國內近期的經濟與政治動盪，已將足球綠茵場推上了「軟實力」交鋒的舞台，吸走了外界對球賽本身的關注。而伊朗隊此次世界盃之旅已不只是單純的體育競賽，更被視為兩國政治角力延伸至國際體壇的最新縮影。