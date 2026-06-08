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民視當家小生傅子純於昨（7）日傳出因為急性血癌引發突發症狀不幸病逝的消息，享年46歲，突如其來的噩耗震驚演藝圈，許多曾和傅子純合作過的藝人好友紛紛在社群平台上表達哀悼，演藝圈頓時陷入一片哀戚氛圍。其中，13歲的童星劉星宇也透過社群不捨發聲，回憶起傅子純過去在劇組拍戲時，曾貼心充當肉墊保護他的溫暖舉動，字裡行間滿是不捨。13歲的劉星宇先前曾在民視八點檔《好運來》中，和傅子純飾演父子。劉星宇在沉痛的發文中坦言，自己在接獲噩耗的第一時間感到無比震撼，一再和媽媽反覆確認消息的真實性，腦海瞬間變得一片空白，他也在文中真情流露地對天上的傅子純喊話，表示瑞達爸爸、子純哥的照顧、溫暖與鼓勵，他都會永遠銘記在心。劉星宇也分享了一段《好運來》拍攝時的幕後花絮。要拍攝摔倒戲時，當時傅子純在排練與實拍過程中，都緊緊地將劉星宇環抱在懷裡，就在兩個人一起順勢倒向地面、準備撞擊藍色防護軟墊的關鍵瞬間，傅子純更是用盡全身力氣護住劉星宇，寧可讓自己的身體直接去承受所有撞擊的力道，化身為貼心的肉墊。之後傅子純和其他演員聊到拍攝狀況，語氣堅定地說：「我只能把他放在我身上，不然他下去就會受傷了。」暖心之舉如今看來更令人無限唏噓。貼文曝光後，忠實觀眾和網友們都紛紛留言心疼地安慰劉星宇，表示完全可以理解他的錯愕和震驚，但相信溫暖的子純哥會帶著大家的愛離去，同時也大讚傅子純是一位不可多得的優秀好演員。許多粉絲也難過地寫下「到現在還是不敢置信」、「謝謝他帶給觀眾這麼多美好的回憶」。