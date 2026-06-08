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韓國戀愛實境節目捧紅了許多明星及網紅、素人等，不料近日有網友在韓國的匿名職場社群「Blind」爆料，一名曾參加過選美比賽的女嘉賓A某，在節目錄製期間假裝單身，交往對象還是已婚人夫，該名網友還曬出一個疑似兩人在電梯裡親密接觸的監視器畫面，火速引發熱議。近日有網友在「Blind」爆料，一名選美比賽出身的女性A某，在錄製戀綜期間假裝單身參加配對，而且交往對象還是家中有年幼孩子的人夫。原PO指出A某在知道對方已婚有孩子的情況下，還繼續跟其交往，甚至在不倫戀曝光後，依舊與對方來往，就連在拍攝戀綜期間，也曾以工作為由離開宿舍，與該名男子見面，原PO也透露A某目前涉及配偶權損害賠償的訴訟。除此之外，原PO還曬出一張一對男女在電梯裡親密接觸的監視器畫面，疑似就是A某與該名已婚男子。雖然目前爆料文已刪除，但仍引發外界熱議，網友狂猜A某身分到底是誰，而相關戀愛綜藝的製作組也尚未發出任何聲明，爆料文是真是假還無法得知。事實上，韓國戀綜近年非常紅，從2017年的《Heart Signal》開始，便陸續出現多種不同形式的戀綜，目前已有《換乘戀愛》、《單身即地獄》、《戀愛兄妹》、《交換情侶》、《伊甸園》等，都深受大批觀眾的喜愛。