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▲黃仁勳上場開球時，由朴正元親自擔任打擊。（圖／翻攝自SPOTV2 LIVE）

▲黃仁勳開完球後雖然面帶笑容，但低頭的瞬間，神情看起來十分懊惱。（圖／翻攝自SPOTV2 LIVE）

輝達執行長（NVIDIA）黃仁勳昨（7）日到韓國職棒斗山熊主場蠶室棒球場擔任開球嘉賓，只見黃仁勳脫下皮衣，換上斗山熊的球衣，背號93呼應輝達創立年份1993年。而黃仁勳笑容滿面進行開球，怎料出手後，卻投出大幅度偏高的壞球，還差點打到打擊手，讓他下場後也忍不住露出懊惱神情，被粉絲笑翻，直呼：「感覺想再丟一次」。黃仁勳昨日現身球場替斗山熊開球，現場歡聲雷動，可見韓國人也非常歡迎他的到來。只見黃仁勳身穿印有93號背號的球衣上場，象徵輝達創立的年份1993年；斗山集團會長朴正元（박정원）則身穿背號96號的球衣，代表斗山創立年份1896年，並同時上場擔任打擊手。可惜黃仁勳開球失利，在場上投出一顆大壞球，還差點打到朴正元，讓對方忍不住彎腰閃躲、揮棒落空，黃仁勳見狀也相當懊惱，下場脫下手套後，還繼續做出「空氣投球」的手勢，似乎是在說自己剛剛那球手感不對，讓網友看了全笑翻。台灣粉絲們也紛紛在Threads上留言討論，「看起來很懊惱，感覺想再丟一次」、「在台灣買一隻球隊，你可以開10次沒關係」、「我爸爸不管怎麼丟都是好球」、「真的不管做什麼事都好可愛的黃爸爸」、「他行程會不會太多啊」、「大老闆就是一個完美主義者，想再投一次」。而黃仁勳在現場受訪時也熱情跟韓國球迷打招呼：「很開心來到這裡，很感謝大家歡迎我跟我的家人以及輝達來到南韓，輝達和南韓尖端技術產業共同成長。」他還笑說自己來韓國就是要享受「炸啤」的，所以下場後，黃仁勳也進到輝達員工專屬觀賽區，和約200名員工一起邊吃炸雞配啤酒，邊看球賽。不過昨日斗山熊以1：4的成績不敵培證英雄，輸掉比賽，黃仁勳無緣成為「勝利妖精」，他在晚間7點多左右就先行離開球場，穿著球衣去跟SK集團會長崔泰源見面。