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有本事就去罵柯文哲！張益贍開轟：超速仔、假英雄

藍營議員也開酸：出一本《向光前行…個P》

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》因回憶2018年時代力量凱道抗爭內容，引發昔日戰友群起反彈，不僅遭批評「篡改歷史」，更被要求下架書籍。然而，黃國昌面對爭議仍強調，當時戰友「不見了是客觀事實」，並稱「政治不外乎人性」。相關說法持續延燒，也引來前民眾黨中央委員張益贍張益贍重砲抨擊：「跟黃國昌講人性？他根本不是人！」對於黃國昌的說法，張益贍近日在政論節目《台灣向前行》中火力全開，他表示，當年時任台北市長的柯文哲已親口承認，下令警方於交通恢復時限前進行驅離，而警方報告內容也清楚記載整起事件經過。張益贍指出，洪慈庸在流產後仍堅持留守現場到最後一刻，陪著黃國昌坐到最後，相關事實都有紀錄可查。他更反嗆黃國昌：「有本事就不要做超速仔！」直言應去罵柯文哲為何要抓人，而不是將矛頭對準曾經並肩作戰的夥伴。張益贍進一步狠酸，黃國昌之所以不敢批評柯文哲，是因為對方如今是民眾黨的「老大」。他認為，黃國昌踩著過去同志的努力，作為此刻欺騙小草的政治工具，讓張益贍氣炸開噴：「超速仔還想要做假英雄！」有趣的是，連國民黨人士也加入吐槽行列，節目中，主持人張孟琦詢問藍營新北市議員呂家愷：「身為國民黨小雞買不買書，買了嗎？」對方則是幽默回應：「買書皮就好了。」接著更調侃，光看書名和封面就已經說明一切，「哪裡有光就往哪裡去」，他們有兩顆太陽、最亮的地方，證明黃國昌一定會留在民眾黨，而不會去到國民黨。呂家愷甚至建議黃國昌的昔日戰友們，不妨也出版一本新書反擊，書名直接取作《向光前行…個P》，如此一來大家都有討論度、都有錢賺，「何樂而不為」。