美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）日前出席DSET 2026年度論壇表示，台灣不僅需要增加國防投入，更必須「更聰明地花錢」，並從烏克蘭戰爭及中東衝突中汲取無人機運用經驗，以重新建立與中國之間的軍事平衡。他並強調，若台灣要立即提升嚇阻能力，投資無人系統是最有效、也最具智慧的方式之一。

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谷立言6日出席DSET供應鏈韌性戰略國際高峰會表示，台灣不僅需要增加支出提升自我防衛能力，也需要更聰明地運用資金，而投資無人系統正是台灣立即建立嚇阻力最聰明的方式。他提到，烏克蘭與中東戰事已顯示，無人機正在改變現代戰爭型態，也為台灣提供重要機會，能以較快速、有效的方式重建台海軍事平衡。美國長期是台灣最重要的國際支持者與武器供應方，儘管台美之間沒有正式外交關係，但美方依法有義務提供台灣自我防衛能力。

不過，美國總統川普上月在北京與中國國家主席習近平會面後，表示仍在考慮是否推進一項約140億美元的新對台軍售案，引發台灣關注。美國國務卿盧比歐等高層近期已重申，美國對台政策沒有改變，谷立言也強調，維持台海和平穩定，對美國、台灣及全球經濟福祉都至關重要。他並表示，美國反對任何以武力、脅迫或強制方式改變台灣現狀的行為。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...