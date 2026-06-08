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伊朗為報復以色列日前空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，7日向以色列發射一波飛彈攻擊。儘管美國總統川普（Donald Trump）警告以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不要進一步報復，以色列仍對伊朗中部與西部地區發動空襲。根據英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍（IDF）在Telegram上寫道：「不久前，以色列空軍襲擊了伊朗西部和中部屬於伊朗恐怖政權的軍事目標。」不過以色列未進一步提供傷亡情況或襲擊確切地點的更多細節。在以色列宣布其空軍襲擊伊朗中部和西部軍事目標後，伊朗國家電視台報導稱，三個城市發生爆炸，包括首都德黑蘭（Tehran）、大不里士（Tabriz）、伊斯法罕（Isfahan）都聽見了數次爆炸聲，中部城市卡拉吉（Karaj）附近也聽到了爆炸聲響。在中東戰事邁入第100天之際，伊朗向以色列目標發射一波飛彈，以報復以色列對貝魯特郊區的空襲，這是伊朗自4月初以來首度直接攻擊以色列本土。不過在以色列這波攻擊前，川普曾致電納坦雅胡，敦促以方克制，不要對伊朗展開新一輪報復行動。在這一輪打擊行動下，國際油價開盤大漲。國際指標布倫特原油（Brent Crude）上漲3.29%，報每桶96.15美元；西德州中級原油（WTI）價格也上漲3.25%，報每桶93.48美元，反映市場對戰爭的憂慮再度升高。