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▲中央氣象署今（8）日發布「大雨特報」，全台16縣市入列，警戒一路延續到明（9）日晚上。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署提醒，滯留鋒面周一（6月8日）接近台灣、周二和周三（6月9日至6月10日）搭配西南氣流，豪雨遍佈全台。（圖／中央氣象署）

滯留鋒面接近、西南風增強、午後對流雲系發展等多重影響，中央氣象署今（8）日發布「大雨特報」，雲林以南地區及馬祖有局部大雨，午後桃園以北、東北部地區及新竹、苗栗、臺中、南投山區也有局部大雨，警戒一路延續到明（9）日晚上，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。08日上午至09日晚上基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、馬祖地區氣象署提醒，今天梅雨滯留鋒面接近及西南風增強，各地出現陣雨或雷雨的機率高，中南部降雨較廣泛、持續，北部、宜蘭也不定時有降雨發生，午後各地有局部短暫雷陣雨，中南部、午後北部地區、宜花山區有大雨，其中南部、午後桃園以北有短延時豪雨發生的機率，外出請攜帶雨具備用。周二、周三「滯留鋒面抵達台灣、西南風升級為西南氣流」，全台整天持續有陣雨出現，，中南部平地、北台灣、其他山區也有「局部豪雨」發生機率。